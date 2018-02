Man City laat het geld rollen: Guardiola spendeerde op 18 maanden bijna evenveel als Man United op 26 (!) jaar

Pep Guardiola maakt dit seizoen indruk met Manchester City. De ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany steekt er in de Engelse competitie met kop en schouders bovenuit. Dat The Citizens hun succes deels te danken hebben aan de kapitaalkrachtige eigenaars, is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee Man City sinds de komst van Guardiola miljoenen spendeert, is toch opmerkelijk.

De Spanjaard kwam in de zomer van 2016 over van Bayern München. Het doel was duidelijk: Guardiola moest Man City naar Europese successen loodsen. Maar het eerste jaar van Pep in Manchester verliep moeizamer dan gedacht. The Citizens moesten zich nog reppen om de top vier te halen, ook Europees kon het de hoofdvogel niet afschieten.

En dus werd er nog maar eens stevig geïnvesteerd Vooral achteraan was er nood aan een kwaliteitsinjectie. Op de backs was Guardiola niet tevreden van de aanwezige spelers. Kolarov, Sagna, Zabaleta en Clichy mochten beschikken, City trok de portefeuille open om Walker (50 miljoen), Mendy (52 miljoen) en Danilo (20 miljoen) te strikken. Daarnaast werd ook 40 miljoen euro neergeteld voor een nieuwe doelman. Ederson pakte de plaats in van Claudio Bravo (bank) en Caballero (naar Chelsea). Joe Hart, jarenlang nummer één, werd opnieuw uitgeleend.

448 miljoen pond

Met de winteraankoop van Aymeric Laporte - alweer een verdediger - bracht Guardiola zijn uitgaven aan transfers op een duizelingwekkend bedrag van 448 miljoen pond, zo’n 505 miljoen euro. Daarvan werd 282 miljoen pond (318 miljoen euro) aan verdedigers uitgegeven. Dat zijn sowieso bedragen die de mond doen openvallen, maar het is des te opmerkelijker als je kijkt naar wat Manchester United uitgaf tijdens de regeerperiode van Sir Alex Ferguson.

Alex Ferguson: één van de meeste succesvolle trainers ooit. Foto: EPA

De Schot was maar liefst 26 jaar aan de macht bij aartsrivaal Manchester United. In die periode won hij 38 trofeeën, waaronder 13 landstitels, vijf keer de FA Cup en twee keer de Champions League. Toegegeven, Ferguson coachte lang in een ander tijdperk wat betreft de transfersommen. Maar ook in de laatste jaren van zijn tijdperk op Old Trafford (Ferguson stopte in 2013, nvdr.) swingden de transferprijzen de pan uit. Desondanks kostten de duurste spelers die de legendarische coach aantrok ‘slechts’ 30 miljoen pond. Man United legde dat bedrag neer voor Berbatov, Ferdinand, Van Persie en Anderson. Ene Cristiano Ronaldo kostte The Red Devils ‘maar’ 19 miljoen euro. Ter vergelijking: De Bruyne kostte Man City 75 miljoen euro.

Ferguson klokte na 26 jaar af op een totale uitgave van ca. 550 miljoen pond. Dat is amper 100 miljoen euro meer dan wat Guardiola op 18 maanden spendeerde aan nieuwe spelers. Het lijdt dan ook weinig twijfel dat de Spanjaard daar volgende zomer overgaat. Guardiola zal dan 24 jaar minder nodig gehad hebben dan Ferguson om dat duizelingwekkende bedrag uit te geven. De titel lijkt al even binnen voor Man City, maar de eigenaars verwachten voor zo veel gulheid de trofee met de grote oren. U weet wel, die trofee die Ferguson twee keer in de wacht wist te slepen met Man United...