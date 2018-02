CLUBNIEUWS. 500.000 euro als Perbet speelt tegen Club Brugge, Vormer en Clasie blijven binnen

Jérémy Perbet zal niet kunnen spelen volgende week zaterdag tegen Club Brugge. Dat leent de Fransman tot het einde van het seizoen uit aan KV Kortrijk en in het contract is een clausule opgenomen dat de spits enkel mag spelen tegen zijn moederclub als er een vergoeding rond 500.000 à 600.000 euro betaald wordt. Aanstaande zondag heeft Club Brugge al een lastige verplaatsing naar Standard voor de boeg en het kampt nog met enkele vraagtekens op het middenveld. Om niets aan het toeval over te laten, bleven Vormer en Clasie binnen.

Het is niet de eerste keer dat Club Brugge dit afdwingt in een huurcontract. Dat deed het ook bij Sander Coopman (900.000 euro), Dorin Rotariu (400.000 euro) en Elton Acolatse (400.000), respectievelijk verhuurd aan Zulte Waregem, Moeskroen en STVV. Niets onreglementairs, al is Club de enige ploeg die dit soort clausules afdwong. Clausules die bovendien juridisch aanvechtbaar lijken. Binnen de Pro League ligt het voorstel op tafel om huurlingen niet meer tegen hun moederclub te laten spelen, tenzij de leenclub het volledige loon betaalt. Die reglementswijziging wordt volgende maand verder besproken. (gco)

Vormer en Clasie blijven binnen (maar raken normaal fit voor Standard)

Zondag heeft Club Brugge alweer een lastige verplaatsing naar Standard voor de boeg en het kampt nog met enkele vraagtekens op het middenveld. Om niets aan het toeval over te laten, liet Leko gisteren enkele sterkhouders rusten. Vormer en Clasie bleven binnen. Vormer trainde individueel, maar raakt normaal gezien fit. Op Waasland-Beveren kreeg hij al eens rust door een voetblessure. Mogelijk is het dezelfde blessure die nu opnieuw opspeelde.

Ook Clasie doet er alles aan om fit te raken tegen zondag. De Nederlander moest de wedstrijd tegen Genk aan zich laten voorbijgaan door een lichte blessure aan de adductoren, maar zondag was al te horen dat het de goede richting uitgaat. Omdat Nakamba op Standard geschorst is, is de terugkeer van Clasie dubbel belangrijk. Als het niet lukt om hem klaar te stomen, moet Vanlerberghe of zelfs Simons depanneren op het middenveld. Ook Poulain bleef gisteren binnen. De wedstrijd op Sclessin komt normaal gezien nog steeds te vroeg voor de verdediger, die sukkelt met een liesblessure. Ethan Horvath deed gisteren dan weer matchritme op met de beloften tegen Genk, het was de eerste wedstrijd sinds oktober voor de doelman. (jve)

Essevee moet Harbaoui mogelijk weken missen

De kans bestaat dat Zulte Waregem even geen beroep zal kunnen doen op zijn prijsschutter Hamdi Harbaoui. De 33-jarige spits was tegen Eupen nog goed voor twee goals in drie minuten, maar tijdens die dolle minuten deelde hij ook een slag uit aan Eupen-verdediger Mulumba. Die ging neer, maar ref Bert Put had de fase niet gezien en greep dus niet in. De Reviewcommissie vervolgt Harbaoui nu en daardoor moet hij op dinsdag 27 februari verantwoording afleggen voor de Geschillencommissie. Een schorsing en een geldboete behoren dan tot de mogelijke straffen. (jcs)

KRC GENK. Seigers traint met de groep

De Genkse A-kern trainde maandagochtend op het kunstgrasveld van Genk VV. Bij de 19 aanwezige veldspelers ook Rubin Seigers (foto), die gedeeltelijk met de groep trainde maar niet te zwaar belast werd. Voor de spelers met iets minder minuten in de benen volgde er nog een pittig toemaatje. Trossard trainde net zoals het revaliderende duo Berge-Heynen nog individueel. Danny Vukovic kreeg een aparte sessie van keeperstrainer Guy Martens. Omdat Coucke met de beloften naar Brugge trok en Jackers nog steeds ziek is, stonden de jongeren Bastiaens en Vandevoordt tussen de palen tijdens de afwerkings- en wedstrijdvormen. Derde doelman Coucke, Khammas, Zebli, Zhegrova, Sabak, Benson en Vanzeir speelden gisteravond met de beloften op Club Brugge. Ze pakten er na een stevige wedstrijd een 3-4-zege. Coucke moest vervangen worden, nadat hij een stevige trap op de dij incasseerde. (mg)

KV OOSTENDE. Rajsel maakt comeback bij beloften

Na zeven maanden blessureleed heeft Nicolas Rajsel gisteravond zijn rentree gemaakt bij de beloften die het opnamen tegen AA Gent. Rajsel viel uit in juli tijdens een oefenmatch tegen Roeselare. Hij scheurde zijn voorste kruisbanden en was maandenlang onbeschikbaar. Als alles goed gaat, kan de flankspeler zich nog tonen in Play-off 2. Zaterdag wordt de voorzitterswissel officieel bekrachtigd voor de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. Marc Coucke wordt voor de wedstrijd in de bloemetjes gezet terwijl Peter Callant wordt voorgesteld als nieuwe president aan de supporters.(jve)

KV KORTRIJK. Chevalier traint niet mee

Teddy Chevalier kwam gisteren ziek aan op KV Kortrijk en trainde uiteindelijk niet mee. Coach Glen De Boeck vond het beter dat zijn topschutter huiswaarts keerde zodat hij thuis kon uitzieken. Chevalier ging ook naar de dokter. Volgens KV Kortrijk is het niks ernstigs en zal hij na enkele dagen weer fit zijn. De wedstrijd tegen ex-ploeg Zulte Waregem komt niet in gevaar. De contractonderhandelingen tussen De Boeck en KV Kortrijk lopen nog. “We zijn aan het praten”, aldus Kortrijk-manager Matthias Leterme.(gco)

KV MECHELEN. Verdier en Kolovos hervatten

Bij KV Mechelen is Nicolas Verdier hersteld van ziekte, de spits kon gisteren opnieuw meetrainen met de groep. Ook Kolovos, die vorige week last had van de rug, was weer van de partij. Beqiraj deed gisteravond dan weer wedstrijdritme op met de beloften, net als De Schoenmaeker, De Bie, Wilms, Ouattara, Claes en Jubitana.(dvd)

STVV. Tateishi op Stayen voor nieuwe TD

CEO Takayuki Tateishi is terug van enkele weken Japan, hij bereidde gisteren de vergadering van de Pro League voor. Verder blijft de Japanner druk in de weer met zijn zoektocht naar een technisch directeur. Ten laatste einde maart wil STVV iemand in dienst hebben. De Kanaries kregen zaterdag en zondag vrij. Op maandag werd er één keer getraind. Ceballos en Charisis staan nog altijd aan de kant. Tomiyasu werkte apart met Schiemsky. Ook Bezus trainde individueel. Dussaut verzwikte zijn enkel vorige vrijdag en bleef binnen voor behandeling. Gueye deed weer gewoon mee met de groep.(gus)