Frustratie bij Man City: Agüero gaat bijna op de vuist met Wigan-fan, Guardiola belaagt coach

Manchester City ligt uit de FA Cup. The Citizens verloren op het veld van Wigan met het kleinste verschil, nadat het een helft lang met een man minder speelde. De rode kaart leidde al in de rust tot een hevige discussie tussen Guardiola en de coach van Wigan, die zelfs belaagd werd door zijn Spaanse collega. Na affluiten bestormden de uitzinnige Wigan-fans het veld. City-aanvaller Agüero kreeg het daarbij aan de stok met één van de thuissupporters en moest in bedwang gehouden worden door ploegmaats.

Lees ook: Manchester City grijpt naast historische quadruple: Will Grigg is on fire en kegelt De Bruyne en co uit FA Cup

Pep Guardiola and Wigan's boss Paul Cook squaring off in the tunnel. pic.twitter.com/j51kCOh7sM