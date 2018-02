Elk jaar bijna 5.000 boetes voor onveilig vastgespen kinderen: zo doe je het goed

Amper 23 procent van de kinderen wordt op een correcte en veilige manier vervoerd in de wagen. Nog problematischer: 13 procent wordt zelfs helemaal niet vastgeklikt. Ieder jaar krijgen bijna 5.000 ouders daarom een boete. “Kinderbeveiligingssystemen verminderen de kans op een dodelijk letsel met 55 procent. Ze juist gebruiken is dus de boodschap”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

De alarmerende cijfers staan in het rapport van Vias Institute over het correcte gebruik van de zogenaamde kinderbeveiligingssystemen. Dat zijn Maxi-Cosi’s, kinderzitjes of verhogingskussens. Voor het onderzoek observeerde Vias meer dan 1.000 kinderen in een auto. De bestuurders kregen ook een vragenlijst voorgelegd. Daaruit blijkt onder meer dat op korte trajecten kinderen minder vaak veilig worden vastgemaakt dan tijdens ritten langer dan 10 kilometer. Kinderzitjes in het midden van de achterbank worden ook vaker fout gebruikt dan die aan het portier. “Dat komt omdat de middenplaats op de achterbank kleiner is”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

(lees verder onder de foto - klik hier om de foto in groter formaat te bekijken)

Foto: Mediahuis

Ondanks de slechte resultaten denkt 77 procent van de ondervraagde bestuurders wel degelijk dat hun kind veilig in de auto zit. Andere opmerkelijke vaststelling: alle grootouders die gecontroleerd werden, vervoerden hun kleinkinderen wél op een veilige manier.

Bestuurders halen verschillende redenen aan voor hun fouten. Onoplettendheid en tijdgebrek staan met stip op één. Andere excuses: het kind had zichzelf vastgemaakt, of stribbelde tegen bij het vastklikken. Ook onwetendheid over de correcte installatie van het kinderzitje werd genoemd.

In de wet staat nochtans dat kinderen kleiner dan 1,35 meter vervoerd moeten worden in een correct kinderbeveiligingssyteem. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 174 euro. In 2016 werden 4.940 pv’s uitgeschreven.

Nog strengere controles

“Beveiligingssystemen verminderen de kans op een dodelijk letsel bij kinderen tussen 1 en 4 jaar met 55 procent. Bij baby’s onder 1 jaar is dat zelfs met 77 procent”, zegt Willems. “Daarom willen we dat er een duidelijke handleiding komt en dat de producenten correcte informatie verspreiden. Verder moeten we ouders blijven sensibiliseren, en bestuurders nog strenger controleren.”