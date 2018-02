Kledingketen C&A in opspraak voor dwang arbeid na getuigenis van Britse journalist

C&A onderzoekt of Chinese gevangenen worden ingezet bij de productie van kleding voor de modeketen. De bal ging dit weekend aan het rollen toen de Britse ex-journalist Peter Humphrey, die zelf twee jaar in een Chinese gevangenis zat, een boekje opendeed.

De beschuldigingen van de Brit Peter Humphrey, die zelf 23 maanden vastzat in een gevangenis in Sjanghai, zijn niet mis: de ex-journalist zou met eigen ogen gezien hebben hoe Chinese gevangenen fabrieksarbeid verrichtten voor bekende Westerse bedrijven, waaronder dus C&A. Met de opbrengst van hun arbeid konden de gedetineerden tussendoortjes of toiletartikelen kopen, of punten verzamelen om voor strafvermindering in aanmerking te komen.

273 Chinese fabrieken

“We nemen deze ­beschuldigingen zeer serieus en proberen meer informatie over deze zaak te verzamelen zodat we een formeel onderzoek kunnen starten”, reageert een woordvoerder van C&A vanuit Duitsland schriftelijk op vragen van Het Financieele Dagblad. De winkelketen heeft naar eigen zeggen een strikt beleid op dat vlak: “Als we op dwangarbeid stuiten, stoppen we met die leverancier.”

Nog volgens het winkelbedrijf werken 273 Chinese fabrieken voor C&A en die worden jaarlijks gecontroleerd: “We hebben niet gezien – en zijn er ook niet op gewezen – dat gevangenen­arbeid wordt gebruikt in onze Chinese productieketen.”

Volgens Humphrey zouden enkel Chinese gevangenen aan het werk zijn gezet. Zelf kluste hij in de gevangenis wat bij door verpakkingen in elkaar te steken. Peter Humphrey en zijn Chinees-Amerikaanse vrouw Yu Yingzeng werden in 2013 in China opgepakt en veroordeeld voor het “illegaal verzamelen van privégegevens van Chinese onderdanen”. Hij was destijds ingehuurd door farmareus GlaxoSmithKline dat toen het slachtoffer was van een lastercampagne en wilde weten wie daarachter zat. In 2015 kwam hij vrij na diplomatieke druk, waarna hij met zijn vrouw China verliet.