Bijna honderd burgerdoden bij aanvallen op Syrisch rebellengebied

Bij nieuwe luchtaanvallen en artilleriebeschietingen op Syrisch rebellengebied in Oost-Ghouta, dicht bij hoofdstad Damascus, zijn volgens activisten zeker 98 burgers om het leven gekomen. Onder hen veel vrouwen en kinderen.

De Britse ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt maandagnacht ook van ongeveer 470 gewonden. De Witte Helmen, een Syrische hulporganisatie, verklaarden via Twitter dat enkel en alleen bij een luchtaanval op woongebied in het stadje Hammuriya twintig doden vielen.

De regio van Oost-Ghouta is een van de enige gebieden in het door burgeroorlog getroffen land dat nog onder controle van de rebellen staat. De tegenstanders van het regime zijn vooral islamisten. Het gebied is al maandenlang omsingeld door regeringstroepen. Ongeveer 400.000 burgers zijn door de blokkade bijna volledig afgesloten van de buitenwereld. Hulpverleners spreken van een dramatische humanitaire situatie. Het ontbreekt aan voedsel en medische voorzieningen.

Mensen onder het puin

“Onze ziekenhuizen liggen vol gewonden en verdovingsmiddelen en andere belangrijke geneesmiddelen raken op”, zegt een arts, die slechts met zijn voornaam Mohammed genoemd wil worden, aan het Duitse persagentschap DPA. Volgens hem wordt er vanuit vliegtuigen in woongebieden op alles geschoten dat maar beweegt. Omdat ook ziekenwagens en reddingsdiensten niet gespaard worden, sterven gewonden in de straten en onder het puin.

Activisten uit de regio meldden aanvallen op verschillende locaties. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat vooral woongebieden getroffen zijn. Op beelden van de Witte Helmen is te zien hoe slachtoffers onder het puin begraven liggen. Op de opnames is ook te zien hoe mensen wanhopig proberen om overlevenden vanonder het puin te redden.

Foto: AFP

Grondoffensief?

Syrische media citeren bronnen in regeringskringen die zeggen dat de aanvallen een voorbereiding zijn op een grondoffensief in Oost-Ghouta. De voorbije weken escaleerde het geweld. Toch kon geen van beide partijen vooruitgang boeken. Pogingen om een wapenstilstand te bereiken in het belegerde gebied liepen op niets uit.

De Verenigde Naties riepen intussen op om de bombardementen onmiddellijk te stoppen. “De humanitaire situatie van burgers in Oost-Ghouta is volledig uit de hand gelopen”, zegt Panos Moumtzis, VN-coördinator voor humanitaire hulp in Syrië. “Er moet onmiddellijk een einde gesteld worden aan dit dwaze menselijke lijden.”