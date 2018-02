Coucke geeft zijn nieuwe club (nog) geen cadeautjes: Oostende licht optie van Anderlecht-doelwit

Marc Coucke is vanaf zondag officieus de nieuwe voorzitter van Anderlecht. Als hij dat had gewild, kon hij KVO-verdediger Antonio Milic (23) gratis meenemen, want de Kroaat is in juni einde contract en begeerd door RSCA. Zo ver drijft de zakenman het niet. De kustclub gaat de optie in Milic’ contract eenzijdig lichten en paars-wit moet betalen als het Milic nog wil. Een laatste geste voor Oostende?

Marc Coucke is terug uit Dubai. Zaterdag neemt hij tegen STVV afscheid van Oostende, zondag trekt hij naar Anderlecht-Moeskroen. Daarvoor handelt de miljardair nog zaken af bij de kustclub. Zo staat de overgang van Luc Devroe naar Anderlecht op de agenda, maar ook het contract van Antonio Milic wordt bekeken.

Het dossier Milic is een symbooldossier. Op 31 januari was de verdediger plots in beeld bij Anderlecht. Zijn makelaar zat toen zelfs bij Herman Van Holsbeeck, want de Kroaat was een goedkope oplossing om paars-wit te versterken. Die transfer werd toen afgeblazen, want er hing meteen een geur van belangenvermenging rond.

Alleen vroegen veel waarnemers zich af wat er in juni met Milic zou gebeuren. De Kroaat is dan einde contract bij Oostende en Anderlecht kan hem dan transfervrij overnemen. KVO beschikt wel over een optie die het eenzijdig kan lichten, zodat de speler toch nog vastligt tot 2019. Als Coucke fair is, dan kan die optie maar beter gelicht worden zodat KVO nog een aardige prijs vangt voor Milic. Ten minste de 500.000 euro die het in 2015 zelf aan Hajduk Split betaalde voor de verdediger en liefst veel meer.

Gisteren kregen wij de bevestiging dat KVO dat van plan is in samenspraak met de speler. Er werd ook benadrukt dat Anderlecht niet de enige geïnteresseerde is in Milic, maar dat bijvoorbeeld ook Atalanta op de loer ligt. KVO gaat in op het interessantste bod. Een geste van Coucke? Ja, al zijn er kwatongen die beweren dat Oostende dat transfergeld dan kan aanwenden om nog schulden af te betalen aan… Coucke.

Callant-Orlans ad interim

Maar het mag het afscheidsfeest niet verbrodden. Oostende kondigt voor STVV een eerbetoon aan Coucke aan. De toeters zullen vooral luiden in de vipruimte, want op het veld zal de machtsoverdracht ingetogener verlopen met Coucke die symbolisch een KVO-sjaal zal overhandigen aan opvolger Peter Callant. Niet alle fans zijn immers even enthousiast.

KVO speurt ondertussen ook naar een opvolger voor sportief directeur Luc Devroe. De namen van Johan Plancke (Roeselare) en Sven Jaecques (Antwerp) vielen al, maar tot er witte rook is, zullen voorzitter Callant en algemeen directeur Patrick Orlans de taken van Devroe overnemen.