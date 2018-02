Peruaanse ex-president Fujimori moet zich verantwoorden voor bloedbad

Fujimori was veroordeeld voor mensenrechtenschendingen tijdens zijn bewindsperiode van 1990 tot 2000. Foto: REUTERS

Alberto Fujimori, de oud-president van Peru die recent gratie werd verleend, moet voor de rechtbank verschijnen voor de slachtpartij in 1992 op zes landbouwers. Dat besliste een rechtbank maandag.

De uitspraak komt een paar weken na de omstreden beslissing om Fujimori gratie te verlenen, waardoor hij de rest van zijn celstraf van 25 jaar niet moest uitzitten. Fujimori was veroordeeld voor mensenrechtenschendingen tijdens zijn bewindsperiode van 1990 tot 2000.

Een rechtbank oordeelde maandag dat de gratie niet van toepassing was in de zogenaamde Pativilca-zaak, zoals zijn verdediging aanvoerde. Pativilca is het district waar de moorden plaatsvonden.

Het openbaar ministerie eist een nieuwe celstraf van 25 jaar voor Fujimori, die ervan beschuldigd wordt het bloedbad bevolen te hebben. De ex-president van 79 kreeg eind december een humanitair pardon vanwege zijn slechte gezondheid, wat de Peruaanse bevolking diep verdeelde. Critici zeggen dat president Pedro Pablo Kuczynski, die riskeerde om afgezet te worden, gratie verleende in ruil voor de steun van Fujimori’s zoon, een parlementslid, en zijn collega’s bij de stemming.