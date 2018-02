Trump “steunt” striktere controles voor wapenkopers

VS-president Donald Trump “steunt” striktere maatregelen om de achtergrond te controleren van iedereen die wapens koopt. Dat zegt het Witte Huis maandag.

Het debat over vuurwapens in de VS is nog maar eens opgelaaid na de schietpartij vorige week waarbij zeventien scholieren omkwamen op een middelbare school in de staat Florida.

Trump sprak vrijdag met senatoren over een wetsvoorstel van Democraten en Republikeinen om de controles te verscherpen voordat Amerikanen een wapen kunnen kopen, zegt Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders in een persverklaring. “Terwijl discussies aan de gang zijn en er wordt nagedacht over herzieningen, steunt de president de inspanningen om het federale systeem voor achtergrondonderzoek te verbeteren.”

Nikolas Cruz, een negentienjarige ex-student van de middelbare school, bekende dat hij het gebouw woensdag binnenliep en het vuur opende met een halfautomatisch wapen. Cruz kon zijn wapens legaal kopen, ook al was hij een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg, berichten Amerikaanse media.

Overlevenden van de schietpartij houden volgende maand betogingen in Washington en op andere plaatsen in de VS om een strengere wapenwetgeving te eisen.