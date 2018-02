Man krijgt voogdij over dertien baby’s van draagmoeders

Een rijke Japanner heeft dinsdag de voogdij verworven over dertien kinderen van draagmoeders in Thailand. Het schandaal, dat de grijze zone blootlegde waarin draagmoeders in Thailand opereren, krijgt zo een nieuwe wending. “Voor het welzijn van de dertien kinderen die geboren werden uit draagmoeders (...) besliste de rechtbank dat ze wettelijk de eiser toebehoren”, sprak de jeugdrechtbank van Bangkok.

Zes draagmoeders kwamen in 2014 in een mediastorm terecht in Thailand na de ontdekking, in een appartement in Bangkok, van hun baby’s die eenzelfde Japanse vader hadden. De moeders, die samen met hun baby’s woonden in het appartement dat gehuurd werd door de rijke Japanse klant, dienden klacht in tegen de staat om hun kinderen terug te krijgen, die bij de sociale diensten waren terechtgekomen.

De markt van de draagmoeders in Thailand kwam de voorbije jaren tot ontwikkeling vanwege een juridische leemte. Maar het schandaal rond de baby’s deed de emoties hoog oplaaien, en er kwam een wet die de praktijk verbood voor buitenlanders.

Er zijn niet alleen de kinderen van de Japanner - die trouwens niet terug is gekeerd naar Thailand om zijn versie te geven aan de speurders. Een Australisch koppel deed in dezelfde periode ook heel wat stof opwaaien toen ze hun baby met het downsyndroom zomaar achterlieten bij de Thaise draagmoeder.