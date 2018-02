Thibaut Courtois is opnieuw al acht wedstrijden de boeman van Lionel Messi

Chelsea tegen Barcelona is een echte topper. The Blues rekenen in deze Champions League-wedstrijden meer dan ooit op hun betrouwbaar sluitstuk: Thibaut Courtois. Lionel Messi wacht immers al acht matchen op een goal tegen Chelsea, en ook al acht matchen op een goal tegen Courtois...

In Courtois’ eerste drie wedstrijden voor Atlético tegen Barcelona kreeg de Belg goals van Messi om de oren. Maar in de laatste zeven wedstrijden voor delukte het Messi niet meer. Atlético hield er zelfs een landstitel aan over.

Ook op het WK 2014 scoorde Messi niet tegen Courtois. Het was Higuaín die toen scoorde voor de Argentijnen.

