Man laat baby achter op straat bij -20 graden

De Chinese politie is op zoek naar een man die een baby achtergelaten heeft op straat op Valentijnsdag. Het jongetje was gewikkeld in een doek maar moest vechten tegen de koude temperaturen van -20 graden. Gelukkig werd hij gevonden door een verpleger die de baby meteen naar het ziekenhuis bracht.

Jiamisu is een van de koudste steden in China, maar daar leek deze man niet om te geven. Op beelden is te zien hoe een onbekende man doelbewust naar het Universitaire ziekenhuis van Jiamisu loopt om daar een baby achter te laten. Daarna loopt hij weg om nooit meer achterom te kijken.

Gelukkig werd het jongetje al snel gevonden door een verpleger die het kind meteen meenam om te onderzoeken. De baby blijkt gelukkig gezond te zijn, wat goed is maar ook wenkbrauwen doet fronsen. In China worden kinderen soms gedumpt als ze bij de geboorte ziek blijken te zijn om hoge ziekenhuisrekeningen te vermijden. Waarom de man de baby dus precies achterliet is niet geweten. En wat er met de jongen zal gebeuren is ook nog een raadsel.