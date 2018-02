Pervert wil vrouw lastigvallen, maar heeft het verkeerde slachtoffer uitgekozen

De Egyptische Rania F. krijgt heel wat applaus omdat ze zich niet liet doen toen een man haar achterwerk ongevraagd aanraakte. De 20-jarige sloeg de man met haar handtas om zichzelf te verdedigen en zorgde er zelfs voor dat hij kon opgepakt worden.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een 25-jarige jongeman Rania achterna loopt om in haar achterwerk te knijpen. Maar hij heeft duidelijk het verkeerde slachtoffer uitgekozen want de vrouw laat zich niet doen. Zelfs wanneer er een derde persoon bijkomt die de gemoederen probeert de bedaren, blijft ze de jongeman slaan met haar handtas.

Uiteindelijk kon de Egyptische politie de man oppakken en identificeren. Hij werd gearresteerd en moet drie jaar de gevangenis in.