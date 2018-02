Deze vrouw verbaast iedereen met spectaculair parkeermanoeuvre

Parallel parkeren is voor deze vrouw uit Brazilië duidelijk geen probleem. Er gaat momenteel een video het internet rond waarop te zien is hoe ze haar auto zonder enige moeite uit een kleine parkeerplaats krijgt.

Op de videobeelden is te zien hoe haar achterwielen lijken te zweven om zo uit de parkeerplaats te geraken, maar hoe ze het doet is een raadsel. “Ik zag het allemaal gebeuren en dacht dat de auto een speciaal effect had”, zegt Solange Nardis de Oliveira die het filmpje maakte.

Op het internet kwamen al heel wat speculaties over hoe de vrouw het precies deed, en deze klinkt wel erg interessant. “de auto heeft waarschijnlijk een vijfde wiel zitten in de koffer die kan gebruikt worden in bepaalde situaties. Hier helpt het om de auto op te tillen en langs de achterkant een stuk te laten roteren.” Of het ook effectief deze truc was die de bestuurster gebruikte, is niet geweten.