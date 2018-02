Seriedoder Renaud Hardy vertelt over moordpoging op actrice: “Ze stond ineens voor mij”

Dinsdagochtend is de assisenzaak tegen Renaud Hardy verder gegaan. De man uit Mechelen wordt beschuldigd van twee moorden en twee moordpogingen in 2014 en 2015. Maandag kregen het publiek en de jury al gruwelijke details te horen over enkele feiten, maar ook zijn houding tijdens het verhoor verbaasde de assisenzaal. Hardy blijkt een meester te zijn in vragen ontwijken: zo hard als de voorzitter moest sleuren om het verhaal van de feiten er correct uit te krijgen, zo vlot ging het als hij over zichzelf mocht vertellen. Op de tweede dag van het proces was dat niet anders. Hardy verontschuldigde zich opnieuw voor zijn daden en vertelde op chaotische wijze over de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en de moord op Linda Doms.

Renaud Hardy verkrachtte en vermoordde Maria Walschaerts (toen 82) in mei 2014 in Mechelen, in september van datzelfde jaar probeerde hij A.H. in Bonheiden te vermoorden. Op 14 februari 2015 poogde hij actrice Veerle Eyckermans te vermoorden, ook dat mislukte. Op 17 september 2015 verkrachtte en vermoordde hij Linda Doms (toen 52) in Zemst. Ontdek hieronder het live verslag en alle details van de tweede procesdag.

LEES OOK. Jef Vermassen over het waanzinnige relaas van Renaud Hardy: “Nog nooit zoiets meegemaakt”

Toen voorzitter Thys vragen stelde over de moordpoging op actrice Eyckermans, antwoordde Hardy dat hij in een algemene malaise zat toen hij besloot haar aan haar woning op te wachten. Ze kreeg zware slagen van een afgebroken steel van een pikhouweel op het hoofd. Die pikhouweel had hij uit haar garage genomen. Met hetzelfde gereedschap had hij haar voordeur beschadigd.

Daarna werd Hardy ondervraagd over de moord op zijn ex-vriendin Linda Doms. “Toen ik voor haar deur stond en ze ‘Parkinsonneke kruip terug in uw bed” zei, heb ik haar één klop gegeven”, vertelde Hardy die beweerde niet veel meer te herinneren over de feiten. “Ik heb dementie en ik was schelezat.”

“Ik pleit schuldig aan de feiten op A.H. en Veerle Eyckermans. Ik zal mijn verantwoordelijkheid wel nemen”, voegde Hardy eraan toe. Voorzitter Thys wees hem er daarna op dat de burgerlijke partijen in de zaal wel meer antwoorden verwachten dan enkel een schuldigverklaring.