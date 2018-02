Twee zware ongevallen met trams op amper één kilometer van elkaar

Wommelgem / Deurne - Aan de oprit van de E313 in Wommelgem is dinsdagochtend een tram ontspoord en gekanteld. Daarbij vielen vier lichtgewonden. Amper één kilometer verder in Deurne was eerder op de ochtend al een tram frontaal met een bus gebotst, bij dat ongeval vielen 25 lichtgewonden.

Bij het ongeval in Wommelgem lag een te hoge snelheid van de tram in een bocht aan de oorzaak van de crash. Volgens de bestuurder weigerden de remmen van zijn voertuig dienst. Op het moment van het ongeval zaten vijftien personen in de tram. Daarvan raakten er vier lichtgewond, waaronder de trambestuurder. “Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Sven Verbaenen van de politiezone Minos (Wommelgem, Mortsel, Wijnegem, Boechout, Borsbeek).

De politie roept op om de omgeving van het ongeval te vermijden, omdat er later vandaag een grote kraan ter plaatse komt om de tram te takelen. “De oprit van de E313 in de richting van Antwerpen zal daarvoor tijdelijk afgesloten worden”, zegt de politie.

Eén kilometer verder...

Eerder op de ochtend kwam het ook in Deurne tot een ongeval met een tram. Op het kruispunt van de August Van de Wielelei en de Ruggeveldlaan draaide de tram (lijn 10 in de richting van Antwerpen) aan het kruispunt onverwacht linksaf. Dat is niet de normale route voor tram 10, en dat was waarschijnlijk ook wat de buschauffeur (die in de richting van Wijnegem reed) verraste. Het kwam tot een frontale aanrijding.

De buschauffeur zat een tijdlang gekneld in zijn cabine en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij was slechts lichtgewond. In de tram en bus - goed gevuld tijdens de ochtendspits - raakten in totaal 25 passagiers gewond. Ook zij werden met lichte verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De federale politie kwam met een gespecialiseerd team ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Beide ongevallen gebeurden op amper één kilometer van elkaar

Het ongeval zorgde ook voor de nodige verkeershinder: het tramverkeer was onderbroken, en ook bussen konden maar moeilijk door. “Onze ploegen zijn ter plaatse om het verkeer te regelen”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Opvallend: door het ongeval laste het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een persmoment ter ere van de eerste tweerichtingstram in Antwerpen in 50 jaar af.

Derde ongeval: vrouw in levensgevaar

Dinsdagvoormiddag vond er in Deurne daarnaast nog een ongeval plaats met een oudere dame. Het slachtoffer belandde onder de wielen van een bus. Ze verkeert in levensgevaar.

