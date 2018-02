Videoref zorgt voor heisa in Engeland: excuses nodig na “scheve lijn” bij afgekeurde goal Manchester United

Manchester United had afgelopen weekend weinig moeite om Huddersfield Town te verslaan in de FA Cup. Romelu Lukaku bezorgde de Red Devils een 0-2 zege met twee doelpunten. De wedstrijd werd echter ontsierd door een fase met de videoref.

Lukaku had United al vroeg op voorsprong gezet en Juan Mata leek op slag van rust de score te verdubbelen. De Spanjaard werkte een assist van Ashley Young knap af door de doelman te omzeilen en de bal in het lege doel te deponeren. Maar de videoref keurde het doelpunt na enig beraad af, hoewel uit de eerste herhaling Mata niet buitenspel leek te staan.

De VAR keurt de 0-2 van Juan Mata af voor buitenspel. Correcte beslissing? #HUDMAN pic.twitter.com/LiNNem8UK0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 februari 2018

De videoref (of VAR) wordt dit seizoen getest in de FA Cup en League Cup, maar kwam zaterdag dus onder vuur te liggen. Dat had te maken met de controversiële beslissing over de fase met Mata maar ook met het beeld dat getoond werd op BT Sport, dat de wedstrijd uitzond in Engeland. Er was namelijk een scheve lijn te zien ter hoogte van Mata en de laatste verdediger, waardoor de Spanjaard wel degelijk buitenspel stond. Kijkers kregen dan ook de indruk dat de videoref had geblunderd.

Excuses

Maandag kwam Hawk-Eye, die het systeem van de VAR verzorgt in Engeland, met verontschuldigingen. “Een technische fout leidde tot het tonen van de verkeerde beelden”, klonk het. “Maar om duidelijk te zijn: de videoref zag wel degelijk de juiste beelden met de juiste lijnen toen hij zijn beslissing nam. De beelden die getoond werden op televisie waren verkeerd. Onze excuses.”

Blijft de kwestie: stond Mata nu buitenspel of niet? Het blijft een moeilijke beslissing om te maken maar op onderstaand beeld is te zien dat het hoofd en de knie van de Spanjaard de videoref er waarschijnlijk hebben toe geleid om het doelpunt te laten afkeuren voor buitenspel. Nipt, maar wel terecht in dat geval.