Worden de play-offs afgeschaft? Pro League start een “taboeloze discussie”

Woensdag begint de Pro League aan zijn huiswerk voor het nieuwe tv-contract. Het huidige, dat de profclubs zo’n 80 miljoen euro per seizoen opbrengt, loopt af in 2020. Tegen dan willen de profclubs enkele plooien gladstrijken om met een duidelijk afgebakend product de onderhandelingen met de rechtenhouders aan te kunnen gaan. Het eerste en wellicht moeilijkste agendapunt: de competitieformules van de Jupiler Pro League en Proximus League.

Het colloquium over de competitieformats kadert in de voorbereiding op het nieuwe tv-contract, dat vanaf het seizoen 2020-2021 in dienst moet treden. De Pro League wil een “taboeloze discussie” over het Belgische voetbal voeren om zo met gelijkgestemde zielen aan de nieuwe onderhandelingsronde voor dat tv-contract te kunnen beginnen.

Het voornaamste twistpunt binnen de Pro League zijn de veelbesproken competitieformats, waarover ook onder de clubs weinig eensgezindheid bestaat. De voorzitters van de 24 profclubs en de bestuursleden van de Pro League krijgen woensdag uitgebreid de kans om daarover hun ongezouten mening te geven.

Een competitiehervoming belooft een werk van lange adem te worden. Voorspellingen over mogelijke aanpassingen aan de formats zijn dan ook voorbarig. “Ik ben vragende partij om snel tot een beslissing te komen, maar het lijkt me al heel wat als we voor het einde van het seizoen tot gemeenschappelijke raakvlakken kunnen komen”, zei CEO Pierre François daarover.

Huidige formule kan bijna niemand echt bekoren

Wat de Jupiler Pro League (1A) betreft, zal het vooral gaan over de play-offs. Over Play-off 1 bestaan uiteenlopende meningen. De formule maakte in 2009 zijn intrede en moest het niveau en de aantrekkelijkheid van het Belgische voetbal ten goede komen. Bijna acht seizoenen later gaan er stemmen op om de play-offs af te schaffen. Ook zien sommige clubs wel iets in een aanpassing van het huidige systeem, zoals de herroeping van de puntenhalvering op het einde van de reguliere competitie. Ook over Play-off 2 zal een hartig woordje gepraat worden. De huidige formule kan bijna niemand echt bekoren. Er staat (zo goed als) niets meer op het spel en de interesse van de supporters is - behalve bij de drie clubs uit 1B - karig.

“Financieel kerkhof” van 1B

Ook de opzet van de Proximus League (1B) komt ongetwijfeld ter sprake. De competitie met daarin nog maar acht profclubs wordt vaak “een financieel kerkhof” genoemd. Bovendien lijkt het huidige format met testwedstrijden tussen de eerste- en tweedeperiodekampioen ook niet rechtvaardig. Vorig jaar veroverde SK Lierse dan wel de meeste punten in 1B, de barrages en dus promotiekansen gingen echter aan de Pallieters voorbij. Daarmee werd meteen het sportieve pijnpunt van 1B blootgelegd.

Het heetste hangijzer is misschien nog wel de inkrimping of uitbreiding van het aantal profclubs. Sommigen tornen dan weer niet aan het aantal, maar opperen wel om 1A te verkleinen ten voordele van 1B. Daar zouden beide competities van moeten profiteren.

Meerderheid van 80 procent

Een stemming valt wellicht uit te sluiten. Mocht het toch tot een stemming komen, zijn het de zes grootste clubs (AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Genk, Standard en Zulte Waregem) die met drie stemmen per club het zwaarst kunnen doorwegen op de stembusgang. De tien resterende clubs in 1A krijgen elk twee stemmen, de ploegen uit 1B hebben ieder één stem. Om de huidige competitieformule te wijzigen is een meerderheid van 80 procent nodig.

Een datum vastleggen voor een tweede discussieronde lijkt waarschijnlijker. Het management van de Pro League zal in eerste instantie alle positieve elementen, verzuchtingen en suggesties oplijsten. Nadien zal een eerste evaluatie gemaakt worden met het oog op werkbare raakvlakken. “Maar de bedoeling is om vooral te luisteren”, aldus François. “Wat zijn de visies, welke problemen hebben de clubvertegenwoordigers en hoe kan het format verbeterd worden?”