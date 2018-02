Hoe je van carpoolen een gewoonte maakt

Het Autosalon heeft enkele weken geleden zijn deuren gesloten, maar deze West-Vlamingen spaarden een wagen uit. Carpoolen biedt tal van voordelen. Het moeilijkste? De stap zetten om je eigen auto los te laten. “Eens je begint met carpoolen, blijf je verder doen. Ook carpoolers zijn gewoontedieren.”

Piet Detailleur en Elise Wuyts zijn een West-Vlaams koppel en werken allebei bij Picanol in Ieper. Piet is financial controller en Elise is er R&D ingenieur. Uiteraard rijden ze samen naar het werk. Het grote voordeel? Tijdens de terugrit vertellen ze elkaar over hun werkdag, de laatste nieuwtjes van bij Picanol en de kleine en grote ergernissen op kantoor. Wanneer ze de oprit opdraaien, hebben ze hun werkdag mentaal al achter zich gelaten.

Timemanagement

Nog voor Elise bij Picanol kwam werken, was Piet al een fervente carpooler met vaak twee of drie collega’s in de wagen. Nochtans oefent Piet een functie met budgettaire verantwoordelijkheid uit waarin regelmatige piekmomenten opduiken, bijvoorbeeld bij de financiële kwartaalafsluiting. Ook zijn collega’s, die eveneens in aanmerking komen om te carpoolen, werken in een glijdend dienstrooster. Een dergelijke flexibiliteit kan een rem zijn wanneer je wil carpoolen.

Niet zo bij de twee West-Vlamingen: “We spreken daags voordien een tijdstip af wanneer we ’s avonds trachten te stoppen met werken. Iedereen houdt zich er behoorlijk stipt aan. Meetings lopen niet nodeloos uit. Carpoolen is dus een prima hulp voor je tijdsbeheer.”

Langs de kassa

Piet en Elise hoeven nog slechts één wagen meer. Uiteraard besparen ze op brandstof en verzekeringen. Van de werkgever ontvangen ze bovendien allebei een vergoeding voor hun woon-werkverkeer. De kers op de taart is het extra fiscale voordeel voor structurele carpoolers.

Picanol werkt voor de organisatie van het carpoolen samen met Taxistop. Geïnteresseerde medewerkers registreren hun woon-werk traject en de vertrekuren op een online portaal. Je bekijkt waar, wanneer en met wie je jouw traject samen kan afleggen. De carpoolers vinden op het portaal ook hun fiscaal attest terug.

Piet Detailleur: “Via het carpool portaal leer je ook collega’s kennen uit andere afdelingen. Dat heeft een gunstige invloed op de efficiëntie op het werk. Carpoolen draagt dus bij tot de productiviteit van ons bedrijf.”

Tips om te starten

Volgens Elise Wuyts kan iedereen carpoolen, zolang je er voor open staat. “De kunst is goed plannen en een beetje flexibel zijn. Spreek over je woon-werk verkeer met je leidinggevende. Zo organiseren jullie het werk optimaal en heb je zijn fiat om ’s avonds tijdig te vertrekken”, stelt ze. “Indien nodig haal je thuis een beetje werk in. Met een gezonde portie wederzijds begrip kom je heel ver.”

Elise raadt iedereen aan om het een keer te proberen. “Je hoeft ook geen vijf dagen per week te carpoolen. Via een online portaal pik je de carpoolopportuniteiten er zo uit”, stelt ze. Eens je begint met carpoolen, blijf je, volgens haar, verder doen. “Ook carpoolers zijn gewoontedieren.”

Piet en Elise laten nog een ballonnetje op voor onze beleidsmakers: “Pas de carpoolinfrastructuur aan het groeiend aantal gebruikers aan. Een omvangrijkere parking en een vlottere aansluiting naar de oprit van de autosnelweg maken het leven van de carpoolers een stuk comfortabeler.”

Na nacht werken

Ook in andere organisaties duikt carpoolen op. Zo is ook Detlev Raes, die in Nieuwpoort woont, sinds vorige zomer gestart met carpoolen. Detlev werkt als lijnoperator bij Snack Food Poco Loco in Roeselare. Beurtelings zijn Detlev en een collega de chauffeur van dienst. Net zoals Piet en Elise geniet hij van de financiële voordelen van carpoolen.

Maar toch is er ook een verschil: de werkdag van Detlev Raes uit Nieuwpoort start en stopt steevast op hetzelfde tijdstip: van 21 tot 5 uur. Dat maakt afspreken om te carpoolen gemakkelijker.

Voordelen

Detlev Raes stipt nog twee bijkomende voordelen van carpoolen aan: “Samen pendelen houdt me wakker na de nachtshift. De verleiding is groot om een uiltje te vangen maar de babbel in de auto houdt ons alert”, weet Detlev. “Carpoolen brengt ons veilig thuis.”

Daarnaast helpt carpoolen, volgens hem, om de job langer vol te houden. “Onze pendeltijd bedraagt ongeveer 45 minuten van de kust tot de fabriek in Roeselare. De fysieke belasting van een nacht werken is zwaar. Het doet deugd als je nadien neerploft in de passagierszetel.”

