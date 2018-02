Jupiler verandert vijf maanden van naam om Rode Duivels te steunen

De merknaam Jupiler verdwijnt voor vijf maanden en wordt tijdelijk veranderd in Belgium. Brouwer AB InBev doet dat om de Rode Duivels een hart onder de riem te steken op het WK Voetbal van komende zomer in Rusland.

Al enkele dagen prijkt het logo van Jupiler niet meer op de gevel van de brouwerij in het Luikse Jupille. Meteen voer voor speculatie. “We bereiden inderdaad iets impactvols voor”, klonk het mysterieus bij AB InBev.

Voor meer uitleg was het wachten tot de persconferentie van vandaag. AB InBev kondigde er aan dat de merknaam Jupiler, het populairste pilsbier van ons land, voor vijf maanden verdwijnt. In die periode zal het bier Belgium als naam krijgen, om de Rode Duivels te steunen op het WK Voetbal in Rusland.

“De naam Jupiler verdwijnt”, viel Jean-Jacques Velkeniers, directeur van AB InBev in West-Europa, met de deur in huis. “We zijn al meer dan 30 jaar partner van de Belgische Voetbalbond en altijd sponsor gebleven, ook in minder goede tijden. Nu we een uitzonderlijke ploeg hebben, gaan we voor de winst. Tijdens het WK 2018 zijn we allemaal Belg. En daarom veranderen we de naam in Belgium. We realiseren zo de meest verregaande supporterscampagne ooit.”

“Die naamsverandering gebeurt op alle flesjes, blikjes en glazen”, zegt marketingdirecteur Arnaud Hanset. “Ook van alle gadgets wordt de naam Jupiler verwijderd. Alle verpakkingen, supporterkits en gadgets zullen Belgium genoemd worden. We willen een volksbeweging starten.” Het bier zal in 4.000 bars en cafés en 6.000 winkels verkrijgbaar zijn.

Aan het bier zelf verandert niets. “Het recept blijft hetzelfde.” Belgium zal vanaf volgende week in de winkels liggen. “Vanaf maart kan je via de verpakkingen tickets winnen voor het WK.”

De fans van de Rode Duivels hebben inderdaad reden om te dromen van winst op het WK. Met een uitzonderlijke generatie voetballers als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zou het wel eens kunnen lukken voor ons land. Al wacht er grote concurrentie van onder meer Frankrijk, Brazilië en Spanje.

Midden juli komt alles weer bij het oude en verandert de naam weer in het vertrouwde Jupiler.

Niet eerste naamsverandering

Het is niet de eerste naamsverandering die AB InBev doorvoert. Het deed dat in 2016 al eens met het Amerikaanse pilsbier Budweiser. Dat werd in de aanloop naar de Olympische Spelen omgedoopt tot America, maar een succesvolle zet was dat niet. Een meerverkoop leverde het niet op.

Gemengde reacties

De aankondiging kreeg gemengde reacties op sociale media. De ene is vol lof over de marketingstunt van AB InBev, terwijl andere mensen het maar “een scheet in een... fles” vinden.

