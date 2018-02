Verdient Anthony Limbombe een oproep voor de Rode Duivels? Onze experts gaan in debat

Anthony Limbombe (23) is al een heel seizoen één van de smaakmakers bij Club Brugge. In onze krant gaf bondscoach Roberto Martinez toe dat hij de linkerflankspeler van blauw-zwart volgt als potentiële Rode Duivel en dat die dus zelfs mag dromen van een WK-selectie. Moeten De Bruyne en Hazard straks in de kleedkamer een plaatsje vrijhouden?