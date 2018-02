Miljonair verkleedt zich als dakloze en vraagt restaurant om tafel: “Sorry, ga maar eten bij McDonald’s”

De Amerikaanse Coby Persin is een youtuber die sociale experimenten uitvoert. Deze keer verkleedde de 23-jarige zich als een dakloze om dan bij een chic restaurant te gaan aankloppen. Maar die wilden hem liever niet bij hun horecazaak zien.

“Ik denk dat dit te duur is voor u meneer. U zou beter naar de McDonald’s gaan.” Dit antwoord kreeg Coby toen hij een chic restaurant vroeg om een tafeltje voor hem en zijn vriend Ronaldo te reserveren. Maar toen hij het negatieve antwoord kreeg, liet hij het er niet bij.

Niet veel later kwam Ronaldo aangereden in een peperdure Rolls Royce. Coby haalde een koffertje uit de koffer vol met geld en toonde dat aan de man die hen eerder had afgewezen. “Meneer, beoordeel nooit iemand enkel en alleen op zijn uiterlijk. Ik zou de hele zaak willen kopen alleen al om jou te kunnen ontslaan.” De man die Coby eerder afwees stond er met zijn mond vol tanden bij en wist niet wat er gebeurde.

De 23-jarige youtuber is uiteraard geen echte miljonair en deed zich alleen zo voor om iets te kunnen aantonen. Want zelfs toen hij vertelde dat hij geld had, vroeg het personeelslid hem om weg te gaan. Iets wat hij zich twee minuten later beklaagde.