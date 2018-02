Dirk Draulans begrijpt Oxfam-heisa niet: “Seksfeestjes zijn van alle tijden. Die mensen moeten zich toch ook kunnen amuseren?”

Journalist en bioloog Dirk Draulans heeft bakken kritieke geoogst na enkele uitspraken die hij maandag op ‘De Afspraak’ deed. Onderwerp was het hele Oxfam-debacle en de gevallen Belgische topman. “Seksfeestjes zijn van alle tijden”, zei Draulans. “Die mensen (hulpverleners nvdr.) moeten zich ook kunnen ontspannen.”

De Knack-journalist en bioloog begrijpt de hele Oxfam-heisa niet. De afgelopen tien jaar heeft hij verslag uitgebracht over verschillende humanitaire en oorlogsmissies in Afrika. Uit een intern rapport van Oxfam UK is gebleken dat de Belg Roland Van Hauwermeiren tijdens een humanitaire missie in Haïti beroep deed op de diensten van prostituees. “Zolang er niets strafbaars gebeurt, vind ik niet dat wij veel reden hebben om ons druk te maken”, zei Draulans maandagavond op ‘De Afspraak’. “Ik kan me voorstellen dat er binnen een humanitaire organisatie een deontologische code (die seksueel contact tussen hulpverleners en hulpbehoevenden verbiedt nvdr.) bestaat, maar waarom dit dossier nu opeens aan het licht komt... Ik zie er persoonlijk de naweeën in van de #MeToo-beweging.”

(lees verder onder de video)

"Zolang er niets strafbaars gebeurt, vind ik niet dat wij reden hebben om ons druk te maken." Dat zei Dirk Draulans deze avond tijdens het Oxfam-debat. pic.twitter.com/BCMeIrMu1Q — De Afspraak (@deafspraaktv) February 19, 2018

“Er is weer die slinger die doorslaat”, vindt de journalist. “Opeens treft het virus van ‘we moeten hypervoorzichtig zijn met wat we doen’ ook de humanitaire sector. Het is het virus van de vernieuwde preutsheid”, klonk het.

“Dat vind ik toch wel straf wat je nu zegt”, antwoordde collega-journalist Phara de Aguirre. “Mij stoort vooral de reactie van Oxfam toen het onderzoek afgelopen was. Ze hebben Van Hauwermeiren een zachte exit gegeven.” Niet onlogisch vindt Draulans, “hij heeft geen geld gestolen bijvoorbeeld”. Het rapport van Oxfam maakt echter wel melding van beschuldigingen van “seksuele uitbuiting, fraude, nalatigheid en machtsmisbruik”.

Seksfeesten en misbruik

Hij benadrukt dat er een groot verschil moet zijn tussen seksfeestjes en pertinent misbruik “Want met seksfeestjes is niets mis, als die dames weten wat ze doen en nergens toe verplicht worden. We moeten ook niet de hypocriet gaan uithangen en volhouden dat er in Haïti alleen maar prostituees zijn omdat daar een aardbeving geweest is.” De Aguire wees Draulans erop dat er wel degelijk sprake is van een machtsverhouding tussen een hulpverlener en een hulpbehoevende na zo’n humanitaire ramp. “Die mensen (hulpverleners nvdr.) moeten zich ook kunnen ontspannen”, antwoordde de Knack-journalist.

LEES MEER. Oxfam onderzoekt 26 nieuwe gevallen van ongepast seksueel gedrag

“Gelobotomiseerde makaak”

Niet enkel aan de tafel van ‘De Afspraak’, maar ook op Twitter schoten de uitspraken van Draulans in het verkeerde keelgat. Ze gingen van netjes geformuleerde kritiek tot regelrechte scheldtirades. “Beetje onpasselijk dat gerelativeer”, schrijft een gebruiker. “Goh, vrouwen in armoede, in een land dat net een ramp heeft meegemaakt, die met mannen in machtsposities seks hebben om toch maar geld te kunnen verdienen lijkt me geen voorbeeld van vrije keuze hoor”, merkt een andere twitteraar op. Tot slot stelt nog een gebruiker dat “zelfs een gelobotomiseerde makaak minder wartaal uitkraamt” dan Dirk Draulans op ‘De Afspraak’.

(lees verder onder de tweets)

Beetje onpasselijk van dat gerelativeer in #deafspraak. — steven vermeylen (@VermeylenS) February 19, 2018

‘Vrouwen die nergens toe verplicht worden.’



Goh, vrouwen in armoede, in een land dat net een ramp heeft meegemaakt, die met mannen in machtsposities seks hebben om toch maar geld te kunnen verdienen lijkt me geen voorbeeld van vrije keuze hoor.#deafspraak — Imade Annouri (@ImadeAnnouri) February 19, 2018

Zelfs een gelobotomiseerde makaak kraamt minder wartaal uit dan wat Dirk #Draulans gisteren wist uit te brengen. #DeAfspraak — Kjell Lanoye (@KjellLanoye) February 20, 2018

Allemaal Moeder Theresa of Pater Damiaan

Het licht van Draulans op de zaak is echter niet nieuw. In een column voor het weekblad Knack stelde hij zich eerder al de vraag of “alle hulpverleners een variant van Moeder Theresa of Pater Damiaan moeten zijn”.

In de column haalt hij verhalen aan van andere missies die hij bijwoonde en hoe courant seksfeestjes daar waren. Zo was hij getuige van hoe een aantal manschappen van de Belgische luchtmacht “meteen na aankomst naar een discotheek trok om ‘vriendinnen’ te gaan zoeken: hoertjes die ze soms wekenlang bleven zien. Er werd zelfs een seksfeestje georganiseerd voor een commandant die zijn laatste missie vloog”, aldus Draulans. Die manschappen zouden zelfs hun eigenste vliegtuig gesaboteerd hebben “want ze hadden nog geen zin om hun vriendinnen in te ruilen voor hun vrouwen thuis”.

“In de jaren dat ik in humanitaire crisissen rondzwierf, zag ik overal hulpverleners die onder grote druk moesten werken in moeilijke omstandigheden, dikwijls vrij geïsoleerd. (...) Ik zag mannen én vrouwen die verliefd werden op lokale mensen (...). Ik zag mannen hoerenbars opzoeken voor wat vertier. Niemand nam er aanstoot aan. Het hoorde bij de ontspanning, bij het verwerken van de heftige emoties die met noodhulpverlening en vredeshandhaving gepaard gaan”, aldus nog Draulans in zijn column.