11 bekende Brusselse restaurants in één klap failliet verklaard

Brussel - De Brusselse handelsrechtbank heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van een bekende Brusselse restaurantgroep, uitgebaat door de gebroeders Beyaz. De groep baat elf restaurants uit, waaronder enkele bekende namen zoals Les Brasseries Georges en La Maison du Cygne op de Grote Markt. Dat schrijven L’Echo en De Tijd. De schulden zouden oplopen tot 3,5 miljoen euro.

De broers Beyaz zijn geen onbekenden in het Brusselse horecalandschap. Spyragelos en Sabahattin Beyaz slaagden erin eigenaars te worden van een aantal bekende horecazaken in Brussel: onder meer Brasserie de l’Ommegang op de Grote Markt, de Paon Royal op de Oude Graanmarkt en de Pergola in Laken. Ook La Maison du Cygne, een van de meest luxueuze restaurants van Brussel.

Nu de Brusselse handelsrechtbank het faillissement van de broers uitroept, is de job van zo’n 160 medewerkers bedreigd zijn.

Personeel niet betaald

De broers Beyaz probeerden een doorstart te forceren via de WCO-procedure (Wet op de continuïteit van de onderneming), die vorig jaar was opgestart. Maar de vier voorlopig bewindvoerders zagen dat niet zitten. Sinds ze op 9 februari aan hun opdracht begonnen, konden ze enkel vaststellen dat een faillissement de enige uitweg is, klinkt het.

De meeste van de 160 werknemers zijn al sinds eind december niet meer betaald, maar de meeste zaken bleven al die tijd open. Andere schuldeisers wachten al veel langer op hun centen. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou de achterstand, na vier jaar van wanbetaling, tot 3,5 miljoen euro opgelopen zijn.

Alleen al voor La Maison du Cygne gaat het om 800.000 euro. Maar ook de brandverzekering blijkt al maanden niet te zijn betaald. Wel is er de voorbije jaren 2 miljoen euro naar de Luxemburgse holding Sogelux Invest versluisd.

“Gevolg van aanslagen”

Een advocaat van de broers zou eerder aangehaald hebben dat de financiële moeilijkheden te wijten zijn aan ‘de chaotische introductie van de voetgangerszone in het centrum, de gevolgen van de aanslagen in Parijs en Brussel en de moeilijke economische conjunctuur’ aan.