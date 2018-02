Puigdemont verstopt riante Belgische villa op Google Maps

De villa van Puigdemont in de Avenua de l’Avocat in Waterloo Foto: rr

De villa in Waterloo waar de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont momenteel verblijft, is niet langer zichtbaar op Google Maps.

Puigdemont verbleef na zijn vlucht uit Spanje een tijdlang bij nationalistische vrienden in het Antwerpse, maar aangezien het Spaanse arrestatiebevel tegen hem van kracht bleef, leek een verlengde ballingschap in België steeds waarschijnlijker. Daarom ging de Catalaan begin dit jaar op zoek naar een permanente verblijfplaats voor zijn gezin. Via één van zijn adviseurs sloot hij eind januari een huurcontract af voor een villa in Waterloo.

Nu blijkt dat de Catalaanse minister-president geen pottenkijkers wenst, want hij liet de gevel van het huis in de Waals-Brabantse gemeente verstoppen op de website Google Maps. Zo’n verzoek is niet ongewoon: aangezien Google alle huizen fotografeert, vragen beroemdheden het bedrijf wel vaker om hun huis te blurren. Daarvoor volstaat een eenvoudig verzoek via een standaardformulier in de ‘Street View’-optie van Google Maps.

Wat wel geweten is: de riante villa biedt een bewoonbare oppervlakte van 550 vierkante meter, zes slaap­kamers, drie badkamers, een sauna, een terras van 100 vierkante meter en een garage voor vier auto’s. De huurprijs is dan ook navenant: 4.400 euro per maand.

De villa voor... Foto: Google Maps