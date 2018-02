Wat een drama: voetbalfan verliest 127(!) Champions League-tickets door fout die iedereen al wel eens maakte

Voetbal is een feest en de Champions League is de grootste party van allemaal. Als supporter doe je dan ook al eens alle moeite van de wereld om aan tickets te geraken voor het kampioenenbal. Wat het dan weer des te pijnlijker maakt als je ze kwijtspeelt. Vraag het maar aan Erdem Besli.

De 24-jarige fan van Bayern München had liefst 127 tickets gekocht voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas. Via eBay, wel te verstaan. Hij had er naar eigen zeggen een “som van vijf cijfers” aan uitgegeven en wilde samen met een heleboel vrienden de wedstrijd dinsdagavond bijwonen.

Zijn plan viel echter in het water. Tijdens een bezoek aan een Aldi legde Besli om een onverklaarbare reden zijn enveloppe met de tickets op het dak van zijn auto terwijl hij plaats aan het maken was voor zijn boodschappen. Hij vertrok echter zonder zijn tickets weer veilig op te bergen en dacht er pas aan toen hij al thuis was. Besli reed nog terug naar de supermarkt maar zijn 127 tickets waren toen al weg.

De onfortuinlijke Bayern-fan deed via de krant Mittelbayerische een oproep aan de vinder. Hij had sowieso geen intentie om winst te maken met de kaarten en wil er twee afstaan als zijn enveloppe wordt teruggebracht. Besli schakelde ook de politie in maar die waarschuwde dat hij mogelijk vervolgd kan worden omdat hij de kaarten niet via de daarvoor beschikbare legale kanalen kocht.

Van een rotdag gesproken...