Deense prins Henrik begraven in Kopenhagen

In de kerk van Christiansborg Slot, in het centrum van Kopenhagen, heeft de Deense koningin Margrethe II dinsdag afscheid genomen van haar man, prins Henrik. Die overleed vorige dinsdag op 83-jarige leeftijd.

De prins wou geen staatsbegrafenis, vandaar waren voor de uitvaartplechtigheid maar 60 gasten uitgenodigd. Behalve leden van de Deense koninklijke familie, van Henriks Franse familie en werknemers van het hof waren er maar weinig notabelen.

Prins Henrik wordt nu gecremeerd. Anders dan dat bij het Deense koninklijke familie de gewoonte is, wilde hij niet in de kathedraal van Roskilde begraven worden. Een deel van zijn as zal over de zee uitgestrooid worden, een ander deel zal in een urne in de tuin van het paleis Fredensborg, ten noorden van Kopenhagen, bewaard worden. Daar bracht hij zijn laatste levensdagen door.

Koningin Margrethe trouwde met Henrik in 1967. In 1972 werd ze monarch. Het koppel heeft twee zonen, naast Frederik ook Joachim.

Tot zijn laatste jaren hekelde Henrik dat hij als echtgenoot van een koningin niet de titel koning kon verkrijgen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS