Deze winter al 149 mensen doodgevroren in Hongarije

Deze winter zijn in Hongarije tot half februari 149 mensen doodgevroren. Dat meldde het internetportaal 24.hu dinsdag onder aanhaling van het Hongaars Sociaal Forum (MSZF), een netwerk van onafhankelijke hulporganisaties.

Bij 47 procent van de slachtoffers gaat het om mensen die in armoede leefden en in hun onverwarmde woningen zijn doodgevroren, klinkt het. De anderen stierven door onderkoeling, die ze in de open lucht hadden opgelopen.

Het Sociaal Forum wijst er op dat het weer deze winter milder is dan andere jaren. Daarom zullen dit jaar wellicht minder mensen van de koude omkomen. Een tot anderhalf miljoen mensen, die in diepe armoede leven, blijven echter gevaar lopen de vriesdood te sterven.

(belga)