“Waar is Stijn, papa?”: het paniektelefoontje van Elisabeth Gyselbrecht, drie dagen na Kasteelmoord

Wingene - “Waar is Stijn, papa?”, schreeuwde een wanhopige Elisabeth Gyselbrecht drie dagen na de moord op Stijn Saelens minutenlang in een telefoongesprek met haar vader. Meester Filip Van Hende, advocaat van de familie Saelens, hekelde dinsdag op het proces rond de Kasteelmoord met het fragment de houding van André Gyselbrecht, die pas na ruim vijf jaar met bekentenissen kwam.

Op 2 februari 2012 was door de grote bloedplas in het kasteel al duidelijk dat Stijn Saelens de feiten niet overleefd had. Elisabeth Gyselbrecht vroeg haar vader minutenlang wat er gebeurd was. “Waar is Stijn, papa? Waar is Stijn? Je weet dat ik niet kan leven zonder Stijn. Ik kom niet naar huis”, schreeuwde ze onophoudelijk. André Gyselbrecht probeerde zijn dochter tevergeefs te kalmeren. “Doe dat je vader toch niet aan, zegt hij. Op dat moment weet vader wat hij in gang heeft gestoken. Il faut le faire. Dus ben ik bijzonder ontgoocheld in meneer Gyselbrecht”, aldus meester Van Hende.

De advocaat van de familie Saelens hekelde ook de manier waarop de verdediging het incestverhaal uitspeelde in de media. “Als de familie zulke dingen hoort, zitten ze te springen om zelf een persconferentie te houden. In De Morgen was de enige vraag nog of de rechtbank corrupt is, de vraag over de moord op Stijn Saelens doet er precies al niet meer toe.”

LEES OOK. Ouders Stijn Saelens vragen 150.000 euro schadevergoeding op proces Kasteelmoord

Geen ontvoering

Volgens meester Van Hende was het eigenlijk al na enkele dagen duidelijk hoe de vork aan de steel zit. “Alleen de plaats van het delict heeft alles opgeblazen en heeft het dossier tien keer zo groot gemaakt. De grote plas bloed, zijn bril, die doos en een kogelhuls. Die elementen waren genoeg om te weten dat het niet om ontvoering ging.” Bij die mislukte ontvoering moet ook Franciscus Larmit een rol gespeeld hebben. “Hoe zijn die andere verwondingen mogelijk? Van Bommel zat vol chemo en was een levend lijk. Moet ik nu geloven dat Stijn Saelens met hem in een gevecht is gekomen? Daarom geloof ik Larmit niet, hij is niet braaf in de auto blijven zitten.”

Ook de eerste verklaringen van Elisabeth Gyselbrecht kwamen in het pleidooi aan bod. De echtgenote van Stijn Saelens vertelde aan de politie over hun relatieproblemen, maar voegde eraan toe dat die uitgepraat en opgelost waren. “Waar moei jij je feitelijk mee als die twee mensen hun verzoening met een buitenlandse reis willen vieren? Elisabeth verklaarde dat hij in het verleden nog gezegd heeft dat hij Stijn liever zou vermoorden dan dat hij met haar en de kinderen naar Australië zou verhuizen.”