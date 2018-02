Isaac Drogba treedt in de voetsporen van zijn legendarische vader Didier

Isaac Drogba, zoon van Didier Drogba, verlaat de jeugd van Chelsea en tekent bij Ligue 1-ploeg Guingamp. Het 17-jarige Frans-Ivoriaanse talent volgt daarmee het pad van zijn vader, die zo’n 16 jaar geleden bij Guingamp terechtkwam en er zijn grote doorbraak kende. Isaac Drogba zal aansluiten bij de U19.

Didier Drogba verzamelde wereldfaam als spits bij Chelsea. Hij kende er zijn grootste successen met onder meer vier landstitels en Champions League-winst. Drogba startte zijn carrière echter in Frankrijk. In 2002 trok hij voor 80.000 euro van Le Mans naar En Avant Guingamp.

Bij de Franse middenmotor kende hij als 22-jarige zijn grote doorbraak. In anderhalf seizoen was hij goed voor 24 goals bij Guingamp. Daarna hij trok hij naar Marseille waar hij zich helemaal ontpopte tot topspits en waar hij goed was voor 32 goals in één seizoen. Chelsea haalde hem dan weg uit Frankrijk en bij de Blues groeide hij uit tot een absoluut clubicoon.

De inmiddels 39-jarige spits voetbalt nog steeds bij het Amerikaanse Phoenix Rising, dat uitkomt in de United Soccer League, de tweede klasse van de VS en Canada. De 104-voudig Ivoriaans international is overigens ook mede-eigenaar van de club, wat hem de eerste speler-eigenaar ooit maakt van een voetbalclub. Hij laat weten op zijn instagram dat hij apetrots is op zijn zoon. De toekomst zal uitwijzen of Isaac Drogba over hetzelfde talent als zijn vader beschikt.