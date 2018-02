Gat van 30 vierkante meter in straat in Molenbeek door lek in waterleiding

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In de Vandenboogaerdestraat in Sint-Jans-Molenbeek heeft een lek in een waterleiding maandag een gat van 30 vierkante meter veroorzaakt. Dat meldde een woordvoerder van Vivaqua dinsdag.

Er vielen geen gewonden. De wagens die in de buurt stonden geparkeerd, zijn verplaatst. Een team van Vivaqua kwam maandag ter plaatse en herstelde in de loop van de avond de waterleiding. Wel moet nog gecontroleerd worden of de afvoer geen schade heeft opgelopen vooraleer de rijweg kan worden hersteld en de straat opnieuw open kan voor het verkeer.