Britse bank kijkt aan tegen 1,5 miljard dollar boetes wegens belastingontduiking

Brussel -

De Britse bank HSBC zegt aan te kijken tegen meer dan 1,5 miljard dollar aan boetes in verschillende onderzoeken naar zijn Zwitserse vermogensbeheerder, die klanten zou geholpen hebben belastingen te ontduiken. Dat heeft de bank dinsdag bekendgemaakt. Onder meer in België, de VS, Argentinië, India en Spanje voeren de autoriteiten onderzoeken.