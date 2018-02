Europa wil wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica

Europa moet een diplomatiek offensief uitrollen om ervoor te zorgen dat tegen 2023 een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica wordt ingevoerd, zo stelt de milieucommissie van het Europees Parlement dinsdag in een resolutie.

In de Europese Unie bestaat sinds 2013 een verbod op de verkoop van cosmetica waarvoor dierproeven zijn gebruikt. Dat verbod heeft de industrie niet verhinderd om zich verder te ontwikkelen, menen de Europarlementsleden. Volgens hen staat dan ook niets in de weg van een Europees offensief om de rest van de wereld te overtuigen. Tachtig procent van de landen staat immers nog steeds dierproeven toe.

Het Europese verbod vertoont volgens de parlementsleden wel wat tekortkomingen. Zo worden sommige cosmetica elders getest op dieren, om vervolgens in de Europese Unie aan de hand van alternatieve methodes opnieuw getest te worden en op de Europese markt gebracht te worden. Ook zijn er cosmetica aanwezig in geneesmiddelen, schoonmaakproducten en voeding, waardoor ze binnen een ander juridisch kader wel op dieren getest konden worden. Tot slot vinden de Europarlementsleden het problematisch dat het helemaal niet duidelijk is hoeveel cosmetica ondanks het verbod wel op dieren getest zijn.