Valiezen verloren op een Flixbus? Dan staat je een omslachtige procedure te wachten

Goedkoop reizen met de bus. Het kan onder meer met lowcostmaatschappij Flixbus. Maar als het ergens fout loopt, dan word je vaak niet goed geholpen. Dat zegt De Inspecteur van Radio 2.

Flixbus is een Duitse busmaatschappij die meer dan 1.400 Europese steden met elkaar verbindt. Een ritje boeken bij de maatschappij is goedkoop en loopt meestal vlot. Maar als je in de problemen komt, dan laat de service het vaak afweten. Dat blijkt uit enkele getuigenissen.

Bagage verdwijnt

Een van de grootste problemen is de bagage die geregeld verdwijnt. De Inspecteur van Radio 2 brengt enkele verhalen van ontevreden klanten naar voren:

Emilie reist met haar vriendinnen van Berlijn naar Brussel. Bij een korte tussenstop missen de meisjes de bus. Die rijdt verder met al hun bagage aan boord. “We belden naar de klantendienst. De mensen aan de telefoon spreken alleen maar Duits. En ze zijn niet behulpzaam.”

Britt kreeg dan weer bezoek van haar vriend uit Duitsland. Maar bij zijn aankomst in Brugge bleek zijn bagage vermist. “We hebben geen idee waar die bagage naartoe is. De chauffeur duwde snel een Duits telefoonnummer in onze handen. Daar moeten we het dan mee doen. We kregen ook geen excuses. Heel onprofessioneel allemaal.”

Wat doe je dan het best?

Maar wat moet je dan precies doen wanneer je je bagage bent verloren? Het Duits bedrijf zegt dat een verloren tas enkel gevonden kan worden als je het lost and found formulier invult op hun website.

Pas na de aangifte gaat het bedrijf actief op zoek naar je koffers. Maar dat kan even duren. In sommige gevallen werden de koffers een maand later teruggevonden. Bovendien moet je vijftien euro betalen om je bagage terug te krijgen. Dat bedrag dekt de administratie- en verzendkosten.

(lees verder onder de foto)

Foto: blg

Toch een klacht indienen

Dergelijke klantenservice kan niet, zegt Martijn Dirckx van het Europees Centrum voor de Consument in ‘De Inspecteur’. “Als je in het Nederlands kan boeken, moet je bij problemen in diezelfde taal voortgeholpen worden. Als dat niet kan, is er sprake van een illegale handelspraktijk.”

Ontevreden klanten kunnen een klacht indienen bij het ECC zodat het centrum kan bemiddelen bij Flixbus. Zo’n klacht heeft wel degelijk nut. Hoe meer ontevreden klanten, hoe groter de kans dat er ook iets verandert. Volgens Flixbus werken er wel degelijk Nederlandstaligen op de klantendienst. “Maar in piekperiodes kan het gebeuren dat je in een andere taal verder wordt geholpen”, zegt Dirckx nog in ‘De Inspecteur’.