Opgelet voor minderwaardig bouwmateriaal: “Kan ten koste gaan van kwaliteit woning”

BMP, de federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten, ziet dat met sociale dumping ook minderwaardig bouwmateriaal op de Belgische markt kan komen. Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat de kwestie onderzoeken, onder meer met de Economische Inspectie.

De federatie overhandigde dinsdag een memorandum aan de minister, met daarin onder meer de wens om te komen tot energiezuiniger bouwen in België.

Tegelijk werd ook de kwestie aangehaald van minderwaardig bouwmateriaal, waarbij een samenhang wordt gezien met sociale dumping. “Het materiaal komt soms mee met de uitvoerder, die bijvoorbeeld op zondag met de camionette uit Polen vertrekt”, klinkt het. “Dat kan de kwaliteit van de woning beïnvloeden, zoals de isolatiegraad. Je bouwt een energie-ëfficiënte woning, maar die is het dan niet. Ook in de gips- en de glassector - met dubbel en driedubbelglas - is er een probleem met de certificatie erop.”

De sector meent dat er in het buitenland te weinig controle is op het feit of materialen overeenkomen met de verklaring van de eigenschappen.

Lagere kwaliteit

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) beloofde de kwestie te onderzoeken, in overleg met de Economische Inspectie van de bevoegde federale overheidsdienst. “Als het materiaal minderwaardig is, is de consument ‘gesjareld’. Als minister voor Consumentenzaken ben ik daar gevoelig voor en wil ik dat Europees en zeker ook Belgisch bekijken. Er is een mogelijk groeiend probleem, waar ik samen met de sector verder werk van wil maken. Het is onvoldoende of niet gekend dat men goed moet opletten - naast de aannemer - voor de kans dat het meegebrachte materiaal van mindere kwaliteit is.”

Volgens Peeters gaat het mogelijk nog over een relatief beperkt probleem, en biedt dat de kans om het in te dijken.