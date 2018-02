Koppel van vliegtuig gegooid op weg naar hun droomreis: “En dat allemaal omdat ik mijn regels had”

De 24-jarige Beth Evans is samen met haar partner Joshua Moran van een vlucht van luchtvaartmaatschappij Emirates gegooid. Dat gebeurde zaterdag nadat een stewardess Beth hoorde klagen over buikpijn tijdens haar menstruaties. Zonder pardon moest het koppel het vliegtuig verlaten.

Beth en Josh hadden een stevige som neergeteld om mee te mogen vliegen van het Britse Birmingham naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het koppel betaalde bijna 700 euro per persoon voor een ticketje, maar ze moesten onverwacht hun droomreis annuleren.

Maandelijkse pijnen

De jonge vrouw had immers wat buikpijn van haar maandstonden, zoals zoveel vrouwen dat hebben. “Niets ernstigs, gewoon de maandelijkse pijn. Ongeveer één op tien, als ik het met een cijfer op een pijnschaal zou moeten beschrijven”, vertelt Beth aan The Sun. Ze zag het perfect zitten om de zeven uur durende vlucht zo uit te zitten. Maar comfortabel was het natuurlijk niet, iets wat ze dan ook vertelde tegen haar partner.

De stewardess die op dat moment voorbijliep had de verzuchting van Beth gehoord. “De crew besefte dat de passagier pijn had en dat ze zich niet goed voelde. Daarom maakte de kapitein de beslissing om medische bijstand te vragen. Die was echter niet verkrijgbaar tijdens de vlucht, dus daarom hebben we het koppel verzocht de vlucht te verlaten”, zo vertelt een woordvoerder van Emirates aan The Sun.

Allesbehalve hulp

Tot grote frustratie van Beth en Josh, die helemaal geen problemen hadden willen maken van de maandelijkse pijnen van de jonge vrouw. “Van een vlucht gestuurd worden voor je menstruaties? Dat is toch te gek voor woorden”, reageert Josh. “Beth begon te wenen van frustratie, toen de stewardessen haar vragen begonnen te stellen. Dat is ook zo ongemakkelijk om daar ongevraagd info over te moeten geven.”

Tot overmaat van ramp werden ze allesbehalve geholpen door de luchtvaartmaatschappij. “Ze zeiden dan wel dat ze medische hulp nodig had, maar die hebben ze nooit gestuurd. Ook praktische bijstand kregen we niet, integendeel. We moesten elk nog eens 300 euro opleggen, om onze vlucht te kunnen omboeken”, besluit een verontwaardigde Josh.