PSG licht lachwekkende clausule en is komende zomer 180 miljoen euro armer

Paris Saint-Germain voetbalt dit seizoen met sprekend gemak naar de titel in de Ligue 1. In de Champions League loopt het moeizamer voor de Franse topclub, al blijven ze enorm ambitieus in Parijs. Geen wonder dus dat ze Kylian Mbappé volgende zomer definitief zullen overnemen van AS Monaco.

De amper 19-jarige Fransman zal de op één na duurste speler ooit worden na zijn ploegmaat Neymar. Die laatste kostte PSG 220 miljoen euro, Mbappé zal naar alle waarschijnlijkheid 180 miljoen euro plus bonussen kosten. De flankaanvaller speelt dit seizoen op huurbasis in Parijs.

Om de transfer definitief te maken, moest PSG een optie lichten door simpelweg te presteren. In het contract van Mbappé werd namelijk opgenomen dat PSG de speler definitief zal overnemen als het niet naar de Ligue 2 zakt. Sinds dit weekend zijn Neymar en co ‘zeker van het behoud’ en dus is PSG komende zomer 180 miljoen euro armer. Een beetje lachwekkend maar voetbal is business...