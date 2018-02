Zwaar geval van dierenmishandeling: hond verdrinkt met pootje aan nek vastgeplakt

Een wandelaar heeft een lugubere vondst gedaan aan de oever van het Julianakanaal bij het Nederlands Limburgse Elsloo, niet ver van de grens met Maasmechelen. Hij zag maandagmiddag een dode hond in het water drijven waarvan één poot aan de nek was vastgetaped. Het dier kon daardoor niet meer zwemmen en was ten dode opgeschreven.

De man haalde het kadaver met een schepnet naar de kant en waarschuwde de politie. Die heeft de zaak in onderzoek. “De hond was gechipt, maar we hebben het nummer niet kunnen uitlezen. Het gaat daarom waarschijnlijk om een buitenlandse registratie”, zegt een politiewoordvoerder.

De politie hoopt op eventuele getuigen die misschien iets gezien hebben. Wie iets weet kan zich melden bij de politie.

De mogelijkheid bestaat dat de hond van een schip is gegooid.