Mascotte Club Brugge reageert op heisa over provocatie Genk-supporters

Brugge - Na de commotie van de afgelopen dagen over vermeende obscene gebaren van Bene, één van die drie mascottes van Club Brugge, lanceerde Club deze middag een hilarisch filmpje waarmee het de draak steekt met de beschuldigingen van de Genk-supporters.

Volgens OVS Genk, de overkoepelende supportersvereniging, zou de Brugse beer tijdens de ereronde van de Club-spelers de middelvinger hebben opgestoken naar het uitvak na Club-Genk van afgelopen zaterdag. Ook zou de mascotte gedreigd hebben zijn broek te laten zakken. Bij de Brugse politie wist men van niets en heeft men niets gezien. Ook bij Club Brugge deed men de beschuldigingen gisteren af als nonsens. In ware Jambers-stijl ging beer Bene nu nog eens in op de kwestie bij Club TV.

“Ik heb veel geweend en twee nachten niet geslagen”, begint Bene zijn verhaal. “Mijn middelvinger of poep tonen aan de supporters? Dat zou nooit in mij opkomen.” Volgens de beer zijn ziet hij zowel de thuis- als uitsupporters graag. “Ik heb die gasten graag, iedereen is welkom bij mij. Ja, dit is de zwaarste periode uit mijn leven.”

OVS Genk dreigde met stappen tegen de beer omdat bepaalde Genk-supporters zouden gereageerd hebben met een middelvinger of andere obscene gebaren. Voor hen volgt sowieso nog een sanctie in de vorm van een boete of stadionverbod. Dat werd bevestigd door de Brugse politie. Aannemelijk is dat de Genkse supporters het verhaal opvoerden om zelf een straf te ontlopen voor hun wangedrag. Dat lijkt te mislukken. Volgens beer Bene zit er nu niets anders op dan even te bekomen. “Ik ga even rusten. Een potje honing gaan eten met de kinderen in de Meli (pretpark, nvdr.) bijvoorbeeld”, zucht hij. “Om er dan weer een groot feest van te maken tijdens Club Brugge-Kortrijk.”