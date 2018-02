Hoogvorm bij KV Kortrijk: “Ja, we spelen misschien wel het beste voetbal in eerste klasse”

KV Kortrijk boekte zaterdag drie gouden punten door te gaan winnen op het veld van Lokeren. De laatste weken verwenden de Kerels België met mooi omschakelingsvoetbal. De volgende etappe richting Play-off 1 is de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Altijd de match van het jaar, maar zaterdag misschien nog net dat tikkeltje meer. Het vertrouwen is alvast groot in Kortrijk: “We hebben het in eigen handen”, aldus Hannes Van der Bruggen.

Even flashback naar november 2017. KV Kortrijk staat vijftiende, Anastasiou is net ontslagen en het is alle hens aan dek. Glen De Boeck moet de Kerels redden. Het vervolg is ondertussen gekend. De Antwerpenaar ...