Custovic ligt niet wakker van perikelen rond overname KV Oostende: “Men zoekt problemen die er niet zijn”

KV Oostende is gered, dus de rust kan nu helemaal terugkeren aan zee. Met een nieuwe voorzitter en coach Custovic treedt KVO straks in Play-off 2 aan. Of er voor winst wordt gegaan of KVO in de play-offs volop de kaart van de jeugd trekt is nog niet beslist, maar Custovic denkt alleszins al aan volgend seizoen. Hij vreest niet dat hij straks zal sneuvelen onder het nieuwe bewind. “Ik focus mij enkel op het sportieve en doe mijn job.”

Er was amper nog twijfel over het feit dat KV Oostende zich zou handhaven in de Jupiler Pro League, maar de redding is sinds afgelopen zaterdag officieel een feit. KVO heeft negen punten voorsprong op ...