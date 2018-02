Arslanagic keert terug na maandenlang blessureleed: “Voetbal is zoals fietsen: je verleert het nooit”

Voor Antwerp-coach Laszlo Bölöni was er afgelopen zomer niet de minste twijfel mogelijk: Dino Arslanagic zou zijn defensie gaan leiden. En zo geschiedde ook totdat het noodlot toesloeg. Arslanagic blesseerde zich en moest maandenlang vanaf de kant toekijken. Maar nu is de getatoeëerde mentaliteit in persoon back in business.