Pro League stelt haar actieplan voor om racisme uit de stadions te bannen

Brussel - De Raad van Bestuur van de Pro League heeft dinsdag een actieplan uitgewerkt om racisme en discriminerende en kwetsende spreekkoren uit onze stadions te bannen. De Pro League vraagt het bondsparket om deze zaken niet meer te behandelen via minnelijke schikking, maar dat clubs vanaf nu zouden opgeroepen worden voor de bevoegde disciplinaire kamer.

“Clubs uit de Pro League die met dergelijke spreekkoren en acties geconfronteerd worden in hun stadions zullen deze systematisch en ondubbelzinnig veroordelen”, laat de Pro League weten in een persbericht. “Ze zullen actief, met behulp van de veiligheidsdiensten, op zoek gaan naar degenen die zich schuldig maken aan deze inbreuken. Zonder te wachten op een eventuele toepassing van de voetbalwet zullen clubs proactief handelen en personen die zich schuldig maken aan deze overtredingen een stadionverbod opleggen van minstens 1 voetbalseizoen.”

De Raad van Bestuur van de Pro League herinnert er bovendien aan dat de scheidsrechter naar aanleiding van deze spreekkoren of acties de wedstrijd tijdelijk of definitief kan schorsen, met ernstige gevolgen voor de clubs in kwestie (schadevergoeding van 25.000-50.000 euro, een wedstrijd achter gesloten deuren of de gedeeltelijke sluiting van tribunes).