Bikkelharde concurrentiestrijd tussen prostituees loopt uit de hand: vechten voor elke klant

Brussel -

Utsopi, een vzw die fatsoenlijke leefomstandigheden voor alle prostituees in Brussel eist, luidt de alarmbel. Het aanbod aan Nigeriaanse prostituees in Sint-Joost-ten-Node is groter dan de vraag. Dat zorgt voor een bikkelharde concurrentiestrijd waarbij alle middelen worden ingezet. Ook geweld. “Gemeentebestuur en politie treden amper op en laten deze buurt liever zachtjes doodbloeden”, klinkt het.