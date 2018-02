Matador loopt grote wonde op nadat stier hem tijdens gevecht in de lucht gooit

Het stierengevecht van de Spanjaard Julian Lopez in Colombia was afgelopen zondag verre van een succes. De 35-jarige matador kon in een arena in de hoofdstad Bogota niet verhinderen dat een stier hem in de lucht gooide. Het dier spietste de man ook in het been met zijn scherpe horens, maar dat hield Lopez niet tegen om zijn gevecht na een korte pauze alsnog af te werken.

Foto: EPA-EFE

De Spanjaard mag van geluk spreken dat de gevolgen nog enigszins meevielen. Aanvankelijk leek het gevecht probleemloos te verlopen, maar daar kwam snel verandering in toen het oersterke dier even geen oog had voor de rode lap. Het kon Lopez zowel aan het been verwonden als in de lucht gooien, waarna de man zich zo snel mogelijk uit de voeten maakte.

Enkele collega’s kwamen meteen in de arena gestormd om de schade op te meten en de stier af te leiden. De matador had een grote wonde opgelopen van ongeveer een vijftiental centimeter, maar dat weerhield hem niet om eerst zijn show af te ronden. Nadat hij was bekomen van het incident, nam hij weer zijn rode lap vast en bleef hij de stier opnieuw een tijdlang plagen, tot jolijt van het publiek. Pas na het gevecht werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij onderging intussen een succesvolle operatie en herstelt momenteel van zijn verwondingen.

Niet eerste keer

Lopez is zowel in Spanje als in Latijns-Amerika een zeer beroemd stierenvechter. Het is echter niet de eerste keer dat de man in zo’n situatie verzeild geraakte. Ook twee jaar geleden was een stier hem al eens te slim af. Toen liep de matador een zware wonde op aan zijn achterwerk.

De laatste stierenvechter die om het leven kwam is de 36-jarige Spanjaard Ivan Fandiño. De man stierf acht maanden geleden tijdens een gevecht in het Franse Aire-sur-l’Adour. Een van de horens van de stier doorboorde toen zijn longen, met fatale gevolgen.

Foto: EPA-EFE