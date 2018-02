“Leef eens een nacht als een vluchteling”: pretpark zaait controverse met de ‘ultieme immigranten ervaring’

In het Parque EcoAlberto in Hidalgo kunnen bezoekers immers tijdens de ‘Caminato Nocturna’ het leven ervaren “zoals een echte illegale immigrant”. BBC-journalist Mike Corey ging zelf meedoen aan de felbesproken attractie.

In het Parque EcoAlberto zijn er niet alleen waterglijbanen of kabelbanen. De bezoekers betalen er ook een entreeticket om met maskers een poging te doen om een (fictieve) grens over te steken. Ze moeten zich een weg banen tussen beken, struiken en woeste landschappen. Ondertussen kunnen ze beschoten worden en moeten ze verbaal geweld doorstaan, terwijl ze worden achterna gezeten door sirenes en honden. De kogels zijn nep natuurlijk, maar dat vergeten ze snel wanneer ze ’s nachts rennen voor hun leven.

“Een simulatie van het leven van een illegale immigrant die van Mexico naar de Verenigde Staten wil trekken”, zo klinkt het bij de Hñähñu gemeenschap, die al enkele jaren de “attractie” steeds verder uitwerkt. Niet als actuele publiciteitsstunt, zo zeggen zij, maar voor educatieve doeleinden. Want in hun regio kiezen steeds meer mensen ervoor om illegaal de grens over te steken. Ondertussen is de nachtelijke wandeling zover uitgewerkt dat één deelname ongeveer drie uur duurt.

“Nobele intenties”

BBC-journalist Mike Corey ging nu zelf kijken hoe die “ervaring” eruitzag, wat tot een beklijvende maar bevreemdende reportage leidde. “Het is niet zomaar een nachtelijk avontuur, het toont aan hoe illegalen in zijn werk moeten gaan en welke gevaren eraan hun acties verbonden zijn”, vertelde Frederico Agustin Santiago hem. “We willen hier tonen dat het oversteken van een grens niet fijn is, niet veilig, niet gemakkelijk en niet goed. Het is een educatieve ervaring voor iedereen.”

Hoe nobel de intenties ook mogen zijn, toch zaait het pretpark veel controverse met die “ultieme immigranten ervaring”. Volgens tegenstanders getuigt het van een bedenkelijke smaak om de verschrikkelijke levensomstandigheden van illegalen als attractie in de markt te zetten. Vooral het feit dat er enkel mensen deelnemen die een entreeticketje kunnen betalen, stoot heel wat mensen voor de borst. Illegalen kunnen dat immers vaak niet bekostigen, waardoor het educatieve aspect enkel bij het verkeerde doelpubliek terechtkomt, zo schrijven verschillende lokale media.

Anderen maken zich dan weer zorgen om de uitgebreide strategieën die uit de doeken worden gedaan. Door de vergevorderde uitwerking van “de ervaring” kunnen mensen er immers heel wat van leren. Sommige zeggen dat het Parque EcoAlberto zo allesbehalve helpt om de mensen aan de juiste kant van de grens te houden. Het zou de deelnemers immers de nodige tools geven om de grens succesvol over te kunnen steken.