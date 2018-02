Tientallen kinderen gedood bij dodelijkste aanval in jaren: “Dit is geen oorlog meer, dit is een slachtpartij”

Meer dan 190 burgers zijn de voorbije 40 uur gedood in Ghouta. Volgens waarnemers is dit de dodelijkste aanval in het rebellengebied van de voorbije 3 jaar.

De oorlog in Syrië woedt al meerdere jaren. Dagelijks vallen er doden. Maar bij aanhoudende bombardementen en beschietingen in rebellengebied vlakbij de Syrische hoofdstad Damascus zijn nu op korte tijd meer dan 190 burgers om het leven gekomen. Dat is volgens waarnemers de dodelijkste balans van de voorbije 3 jaar. Onder de doden bevinden zich ook minstens 20 kinderen. Naast die bijna 200 doden vielen er ook honderden gewonden.

UNICEF reageert intussen op de bombardementen met een blanco verklaring, een lege pagina met als enige tekst: “We hebben er geen woorden meer voor om het lijden en de woede van deze kinderen uit te drukken”.

“Dit zijn de ergste dagen van ons leven in Ghouta”, zei ook directeur en kinderarts Amani Ballour aan de Amerikaanse zender CNN. “We worden hier in Ghouta al meer dan 5 jaar onder vuur genomen in luchtaanvallen, dit is dus niet nieuw voor ons. Maar we hebben nooit eerder zo’n escalatie als nu meegemaakt.” Dokters werken de klok rond om de honderden gewonden te behandelen.

“De situatie is catastrofaal. Vier ziekenhuizen werden verwoest”, zegt ook een andere dokter, Fares Ouraiba. “Er zijn ook honderden doden. De meeste doden waren vrouwen en kinderen.” Nog drie andere ziekenhuizen werden zwaar beschadigd.

“We staan voor het bloedbad van de 21e eeuw”, zegt nog een andere dokter. “Als het bloedbad van de jaren ‘90 Srebrenica was, dan is Oost-Ghouta het bloedbad van de eeuw nu. Dit is geen oorlog meer. Het is een slachtpartij.”

“Dit is een humanitaire catastrofe in elke betekenis van het woord”, zegt Ahmed al-Dbis, veiligheidsfunctionaris bij de Unie van Medische- en Hulporganisaties aan de Britse krant The Guardian. “Dit is het massaal doden van mensen die niet eens over basisbehoeften beschikken.”

Ook vorige week waren de aanvallen op de buitenwijk van Damascus al zeer zwaar. Een dokter had het toen over “Ghouta dat aan het verdrinken is in bloed”.

“Conflictvrije zone”

Ghouta, waar zo’n 400.000 mensen wonen, is een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus en is sinds 2013 in handen van tegenstanders van president al-Assad. Maar dat is een doorn in het oog van de president, die de voorstad weer in handen wil krijgen.

De aanvallen op Goutha door het Syrische regime kaderen in dat plan. Nochtans werd Ghouta vorig jaar door Iran, Turkije en Rusland nog bestempeld als ‘conflictvrije’ zone. Bedoeling was dat dit gebied een veilige zone zou zijn, waar burgers kunnen leven zonder door eender welke strijdende partij te worden aangevallen.

Gifgasaanval

Maar daar merken de burgers in Ghouta niks van. De luchtaanvallen van de voorbije dagen maken van de voorstad nog een grotere hel. De wijk is al zo’n vijf jaar afgesloten van de buitenwereld. Ghouta lijkt een rebellenenclave te zijn in de regio rond de hoofdstad. De bevolking in de voorstad lijdt honger er is een groot voedseltekort. In augustus 2013 werd Goutha nog getroffen door een chemische gifgasaanval. De dodentol was toen met 1.300 doden bijzonder zwaar. En ook na de dodelijke gasaanval in 2013 werd het gebied nog meerdere keren bestookt. De bevolking moet om de haverklap schuilen voor kogels en bommen van de Syrische overheid.

En dat was de voorbije uren en dagen dus alweer het geval. Het lijkt erop dat al-Assad de rebellen in de enclave verder wil verzwakken door die bombardementen uit te voeren, om daarna dan een grondoffensief in te zetten en Ghouta weer volledig in handen te krijgen. Voor het westelijke deel was dat al gelukt, maar het oostelijke deel van Ghouta is nog steeds rebellengebied.

Ondergronds leven

Volgens Jakob Kern van het Wereldvoedselagentschap ging het nog nooit zo slecht in de voorstad. Inwoners leven er ondergronds. “Ze durven niet naar buiten te gaan. Er zijn altijd bombardementen. En er is bijna geen eten meer. Het eten dat er wél is, is onbetaalbaar”, zegt hij in het Duitse dagblad Tagesspiegel. Ook de Verenigde Naties gaven eind 2017 al aan dat het bijzonder slecht gesteld is met de bevolking van Ghouta. Zeker 175.000 inwoners zouden ondervoed zijn. “Zelfs een verkoudheid kan nu levensbedreigend zijn, want er is ook een groot tekort aan medicijnen en medische zorg”, zegt Kern nog.

Door de aanhoudende bombardementen is het voor hulporganisaties ook bijna onmogelijk om wél voedsel of medische zorg tot in het gebied te krijgen, of om inwoners uit het gebied te evacueren. Een oproep van de VN tot een staakt-het-vuren om de hulp wel op gang te kunnen brengen, kreeg tot nu toe nog steeds geen gehoor. “De humanitaire situatie van burgers in Oost-Ghouta is volledig uit de hand gelopen”, zegt Panos Moumtzis, VN-coördinator voor humanitaire hulp in Syrië. “Er moet onmiddellijk een einde gesteld worden aan dit dwaze menselijke lijden.”

Opgepast, schokkende beelden

