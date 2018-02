China razend op dief die duim steelt van 2000 jaar oud standbeeld

De Chinese autoriteiten zijn woedend: de duim van een 2000 jaar oude terracotta krijger is gestolen. Het beeld, dat omgerekend zo’n 3,5 miljoen euro waard is, was uitgeleend aan een Amerikaans museum toen het vandalisme plaatsvond. China roept op om de dader zwaar te straffen.

Het eeuwenoude beeld was te zien in het Franklin Institute in de Amerikaanse staat Philadelphia en, volgens de Chinese autoriteiten, “een onschatbaar deel van het culturele erfgoed van China”. “We roepen de Verenigde Staten op om degenen die dit gedaan hebben streng te straffen”, vertelde de directeur van het Provincial Cultural Relic Exchange Center in Beijing.

Amerikaanse functionarissen zouden nu iemand gearresteerd hebben die de diefstal mogelijk op z’n geweten heeft.

Verdwenen duim

Het terracotta leger, dat uit honderden levensgrote krijgerbeelden bestaat die dateren uit 209 voor Christus, werden gebouwd om het graf van de eerste keizer van China, Qin Shi Huang, te bewaken. Pas in 1974 werden ze ontdekt door een Chinese boer in de provincie Shaanxi, de plek werd een VN-werelderfgoedsite. De stenen krijgers zijn felbegeerde museumstukken. Maar toen het werd uitgeleend aan het Amerikaanse Franklin Institute, liep het mis. Na een nocturne die het museum organiseerde, verdween de duim van het beeld.

FBI says a US man stole the thumb of a 2,200-year-old Chinese terracotta warrior statue being displayed at the Franklin Institute pic.twitter.com/ZwzRrSq8V2 — CGTN (@CGTNOfficial) February 18, 2018

Selfie?

Tijdens het evenement ging Michael Rohana, een inwoner van Delaware, samen met wat vrienden naar het feest van het museum. De tentoonstelling met de terracotta krijger was afgesloten op dat moment, maar ze gingen er toch naar binnen. Toen Rohana’s vrienden het voor bekeken hielden, nam hij zelf nog een selfie met het bewuste beeld. Duidelijk te zien op de bewakingsbeelden. Volgens de gerechtelijke dossiers zou hij vervolgens zijn hand op het linkerhand van de krijger gelegd hebben en “iets afbreken”. De duim was nadien spoorloos.

Ook zijn vrienden gaven dat toe. Een van de mensen die met Rohana naar het museum ging, vertelde de politie dat Rohana tijdens de terugrit - richting Delaware - opschepte over het binnensluipen van de tentoonstelling én een duim had van een van de krijgers.

Rohana bevestigde niet veel later zelf de feiten aan FBI-agent Jacob Archer. De duim lag gewoon op zijn slaapkamer.

Vernietigende kritiek

Foto: AFP

Rohana is beschuldigd van diefstal van cultureel erfgoed uit een museum, het verhullen van het voorwerp en het vervoer van gestolen goederen tussen verschillende staten. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op 13 februari.

Zelf gaf de jonge dief (nog) geen reactie op de feiten, maar op sociale media klinken vernietigende kritieken. Vooral vanuit China wordt er niet mals gereageerde op de “laksheid van het museum en de VS”.

“De krijgers in Xi’an worden ver weg gehouden van het publiek, hoe komt het dat de beelden in Philadelphia niet in vitrines worden getoond?” klonk het onder meer.

Ironisch

Anderen zeiden dan weer dat het vandalisme eigenlijk best ironisch is, gezien de reputatie die Chinese toeristen hebben verworven door hun slecht gedrag tijdens het reizen. “Het lijkt erop dat de Amerikanen daar ook schuldig aan zijn nu, de rollen worden omgedraaid”, zei een andere Weibo-gebruiker.

Het Shaanxi Provincial Cultural Relic Exchange Center is van plan twee experts naar de Verenigde Staten te sturen om de duim te repareren, aldus het Chinese staatsagentschap Xinhua.

In de afgelopen 40 jaar heeft het centrum ongeveer 260 tentoonstellingen over de hele wereld georganiseerd met de krijgers, maar het is de allereerste keer dat dergelijke situatie zich voordoet.