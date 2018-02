Wallonië wil compensatie wanneer Vlaamse Arco-coöperanten schadevergoeding krijgen

Indien de federale overheid een deel van haar aandelen in Belfius verkoopt, vraagt de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW) een compensatie voor de gemeenten. Ze maakt daarbij een vergelijking met de Arco-coöperanten.

Samen met de beursgang en gedeeltelijke privatisering van Belfius, zou een fonds het levenslicht zien om de voormalige Arco-coöperanten deels te compenseren. Arco was de vroegere financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, die in de nasleep van het Dexia-debacle in vereffening ging.

Er is sprake van een vergoeding van 40 procent van het verloren kapitaal. Het fonds zou mee worden gespijsd door de beursgang van Belfius, de opvolger van Dexia. “Zo’n operatie zou een flagrant verschil in behandeling betekenen tussen de vroegere coöperanten van Arco en de historische aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding, met name de gemeenten”, meent de UVCW, die tussen de lijnen dreigt met een beroep bij het Grondwettelijk Hof.

Compenserende behandeling

“Indien de federale regering een deel van de verkoop van haar aandelen zou wijden aan de oprichting van een compensatiefonds voor de vroegere coöperanten van Arco, eist de UVCW dat de gemeentelijke partners van de holding een compenserende behandeling krijgen, gelijk aan het percentage van de verliezen dat het fonds dekt”, luidt het in een mededeling.

Voor de Franstalige gemeenten is het prioritair dat de overheid een meerderheidsbelang behoudt in het kapitaal van de bank. “Belfius speelt immers een hoofdrol in de werking en financiering van de lokale besturen”. Een privatisering van Belfius, zelfs gedeeltelijk, zou een gevaar kunnen inhouden voor de werkgelegenheid en misgelopen inkomsten uit dividenden, zegt de UVCW.