VIDEO. Wij gingen kijken hoe goed ouders hun kindjes vastmaken in de auto: één gebuisde grootvader

Uit onderzoek van het Vias blijkt dat ruim driekwart van de Vlaamse kinderen niet veilig vervoerd wordt in de wagen. Samen met VAB gingen we kijken aan de uitgang van een basisschool in Zwijndrecht en wat blijkt: de meeste ouders deden daar alles zoals het hoort, al was er één grootvader op stap zonder kinderzitje. “Ik dacht dat dat enkel vooraan in de wagen moest”, zei hij.

Aangepast stoeltjes (kinderzitjes, verhogingskussens, Maxi-Cosi’s...) zijn er niet enkel voor het comfort van kinderen: ze zijn - best wel letterlijk - van levensbelang. “Kinderbeveiligingssystemen verminderen de kans op een dodelijk letsel met 55 procent”, zei Vias-woordvoerder Stef Willems aan Het Nieuwsblad. “Over het algemeen deden de ouders het aan deze school goed, al merken we toch een aantal pijnpuntjes”, zegt Joni Junes van VAB. “ Wel vergeten veel ouders de jasjes van hun kinderen uit te doen, het is echter ook belangrijk om kijken dat de riem nooit gedraaid zit.”

Wettelijk gezien moeten kinderen kleiner dan 1,35 meter altijd in een kinderstoeltje zitten. Wie die regels niet volgt riskeert een boete.

Bekijk hier het hele filmpje: